Kamil Waszek szósty w Letniej GP w Wiśle. Japończyk znowu na szczycie

Pięciu Polaków w serii finałowej

W finałowej rundzie niedzielnego konkursu w Wiśle zobaczyliśmy pięciu polskich reprezentantów. Najwyżej z nich, na szóstym miejscu, sklasyfikowany został Kamil Waszek. Poza nim punktowali także Kacper Tomasiak (11. miejsce) oraz Maciej Kot (19. pozycja). Z kolei Paweł Wąsek zakończył zawody na 24. miejscu, a stawkę finalistów zamknął Dawid Kubacki na 30. lokacie.

Jeden z Polaków nie przebrnął pierwszej serii. Klemens Joniak uplasował się na 32. pozycji i musiał przedwcześnie zakończyć udział w konkursie. Zawody w Wiśle ponownie okazały się trudnym sprawdzianem dla biało-czerwonych.

Jak przebiegała rywalizacja o czołowe lokaty?

Zwycięstwo odniósł Naoki Nakamura. Japończyk wygrał niedzielne zawody z łączną notą 272,9 pkt, po skokach na odległość 128,5 m oraz 133,0 m. Na drugim stopniu podium stanął niespodziewanie Estończyk Kaimar Vagul, który po świetnych próbach na 136,0 m i 131,0 m zgromadził 260,5 pkt. Słoweniec Rok Oblak uzupełnił podium z notą 254,5 pkt, lądując dwukrotnie na 131,5 m.

Kamil Waszek, najlepszy z gospodarzy, oddał w pierwszej serii imponujący skok na 137,0 m. W finale lądował na 128,0 m, co ostatecznie przyniosło mu 247,7 pkt i szóste miejsce w klasyfikacji. Wyniki pozostałych Polaków to: 243,4 pkt Tomasiaka, 232,6 pkt Kota, 228,4 pkt Wąska i 216,7 pkt Kubackiego.