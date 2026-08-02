Niespodzianka po wyjściu z kościoła. Brzozowski i jego żona nie kryli wzruszenia

Zaraz po zakończeniu ślubu Rafała Brzozowskiego miał miejsce niezwykle romantyczny incydent. Kiedy para młoda przekroczyła próg świątyni, zebrani bliscy zgotowali im radosne przyjęcie. Zgromadzeni obsypali nowożeńców prawdziwymi płatkami róż, co tylko dodało uroku i tak wystawnej ceremonii.

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Niespodzianka na ślubie Rafała Brzozowskiego

Od samego początku ceremonia zawarcia związku małżeńskiego przez Rafała Brzozowskiego wzbudzała olbrzymie zainteresowanie. Pierwszego sierpnia 2026 roku znany muzyk i jego wybranka złożyli przysięgę w podwarszawskim kościele. Na miejscu stawiło się blisko 400 osób. Wszyscy z zapartym tchem wyczekiwali momentu, w którym małżonkowie pojawią się przed wejściem. Jak się okazało, zaproszeni mieli w zanadrzu drobną, ale efektowną niespodziankę.

Właśnie wtedy przed kościołem rozegrała się jedna z najbardziej widowiskowych scen. Na wychodzących Rafała Brzozowskiego i jego żonę spadł deszcz różanych płatków. Wirujące w powietrzu drobinki nadały chwili bardzo urokliwy charakter. Co ciekawe, sypały nimi małe dziewczynki ubrane w kreacje nawiązujące kolorystycznie do sukni panny młodej.

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Żona Rafała Brzozowskiego w różowej sukni

Już wcześniej wybranka gwiazdora zwróciła na siebie uwagę, gdy wchodziła do kościoła w towarzystwie ojca. Zaprezentowała się w efektownej, zdobionej sukni z pokaźnym trenem i odsłoniętymi ramionami. Uwagę przykuwał zwłaszcza kolor kreacji – zamiast tradycyjnej bieli, panna młoda wybrała odcień jasnego, pastelowego różu, który mienił się w świetle. Do tego dobrała długi, biały welon oraz bukiet róż pasujący do całości.

Sam Brzozowski postawił na klasykę. Muzyk włożył elegancki, czarno-biały garnitur, jasną koszulę oraz muchę. Oboje prezentowali się znakomicie, przyciągając spojrzenia wszystkich zaproszonych na uroczystość.

Wielkie wesele Rafała Brzozowskiego pod Warszawą

Gdy oficjalna część dobiegła końca, świeżo upieczeni małżonkowie w otoczeniu wirujących płatków przyjmowali życzenia i pozowali do zdjęć. Później całe towarzystwo przeniosło się do jednego z podwarszawskich hoteli na huczną zabawę. Według informacji podawanych przez „Super Express” w imprezie wzięło udział ponad czterystu gości, w tym wiele znanych osobistości ze świata show-biznesu.

Muzyk słynie z tego, że strzeże swojej prywatności, a informacje o jego życiu uczuciowym rzadko przedostają się do prasy. Dlatego ślub Rafała Brzozowskiego wywołał tak duże poruszenie. Romantyczny moment wyjścia z kościoła i deszcz płatków róż z pewnością na długo zapisze się w pamięci uczestników zabawy.

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Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!