Droga po trzecie złoto w historii

Biało-czerwoni zaprezentowali znakomitą formę podczas decydującej fazy turnieju w chińskim Ningbo. Polacy pokonali w ćwierćfinale reprezentację Ukrainy pewnym wynikiem 3:1, co bez problemu otworzyło im drogę do strefy medalowej. W spotkaniu półfinałowym kadrowicze nie dali już absolutnie żadnych szans grającej solidnie Słowenii. Podopieczni trenera wygrali to starcie gładko 3:0 i błyskawicznie awansowali do finału. To był pokaz absolutnej siły i dojrzałości polskiego zespołu narodowego.

Wielki finał z udziałem Stanów Zjednoczonych dostarczył kibicom bardzo wielu wrażeń aż do samego końca. Ciekawa rywalizacja na najwyższym poziomie rozstrzygnęła się dopiero po pięciu zaciętych setach. Ostatecznie polscy siatkarze triumfowali nad wymagającymi Amerykanami 3:2, udanie broniąc tytułu wywalczonego zaledwie rok wcześniej. Zawodnicy Nikoli Grbicia mają obecnie w dorobku łącznie trzy złote medale z lat 2023 oraz 2025-26. Wcześniej nasza drużyna wywalczyła też w tych rozgrywkach jedno srebro i trzy brązowe krążki.

„Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał. Brawo!” - napisał szef rządu.

Jak politycy zareagowali na ten sukces?

Niedzielne zwycięstwo polskiego zespołu w chińskim Ningbo odbiło się w mediach bardzo szerokim echem. Wspaniały sukces natychmiast wywołał olbrzymią falę w pełni radosnych komentarzy we wszystkich kanałach informacyjnych. Najwyżsi przedstawiciele władz państwowych niezwykle szybko zareagowali na finałową wygraną, jednoznacznie doceniając ogromny wysiłek najlepszych zawodników. Politycy opublikowali na swoich kontach w mediach społecznościowych wyjątkowe słowa szczerego uznania. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej organizuje te zmagania na całym świecie od 2018 roku, zastępując tym samym dawną Ligę Światową.

Oprócz prezesa Rady Ministrów nieskrywaną radość ze zdobycia złotego krążka głośno wyrazili inni czołowi politycy. Sukces kadry narodowej z dużą uwagą na bieżąco śledzili najważniejsi członkowie aktualnego rządu. Minister sportu i turystyki oraz minister finansów ochoczo dołączyli do płynących zewsząd internetowych gratulacji. Docenili oni przede wszystkim wielką nieustępliwość oraz potężną determinację reprezentantów Polski bezpośrednio na boisku. Zespół narodowy swoimi wspaniałymi osiągnięciami znów ugruntował wysoką pozycję w niezwykle wymagającej, globalnej elicie siatkarskiej.

„Mistrzowie! Gratulacje dla polskich siatkarzy. Pokazaliście charakter, serce i siłę do samego końca. Duma!” - podkreślił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.