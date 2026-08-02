Liga Narodów siatkarzy. Jak wygląda sytuacja w światowym rankingu?

Polska dominuje w światowym rankingu

Po zwycięstwie 3:2 nad reprezentacją Stanów Zjednoczonych w finale w chińskim Ningbo, biało-czerwoni utrzymali pozycję lidera. Po zakończeniu rozgrywek Ligi Narodów na koncie polskiej kadry znajduje się dokładnie 407,56 punktów. Sukces ten pozwolił na wyraźne powiększenie dystansu nad resztą stawki w zestawieniu.

Na drugim miejscu w prestiżowym rankingu plasują się aktualnie Włosi. Reprezentacja z Półwyspu Apenińskiego traci do polskiej drużyny aż 51,72 punktu. Trzecią pozycję zajmują z kolei Rosjanie ze stratą wynoszącą 55,46 punktu do prowadzących Polaków.

Kiedy biało-czerwoni zdobywali podobne trofea?

Pokonanie amerykańskiego zespołu to powtórzenie imponującego sukcesu z 2023 roku. W finale rozegranym w Gdańsku polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi wynikiem 3:1. Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji turnieju w Ningbo Polacy odnieśli triumf nad Włochami, pokonując ich gładko 3:0.

Historia rywalizacji pamięta również znakomite zawody z 2012 roku, kiedy biało-czerwoni zwyciężyli w Lidze Światowej. Była to oficjalna poprzedniczka obecnej Ligi Narodów, która funkcjonowała w siatkarskim kalendarzu do 2017 roku. Podczas tamtego finału w bułgarskiej Sofii reprezentacja Polski pokonała Amerykanów 3:0.