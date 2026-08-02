Polska górą w finale Ligi Narodów! A do tego wielki sukces Tomasza Fornala

Polscy zawodnicy świętują drugi z rzędu triumf w rozgrywkach Ligi Narodów.

W finałowym, zaciętym spotkaniu Biało-Czerwoni pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:2, mimo początkowych trudności i wyniku 1:2.

Po zakończeniu meczu wyróżnienie MVP Ligi Narodów 2026 przyznano Tomaszowi Fornalowi, co dopełniło sukces polskiej kadry.

Finał z USA: Polacy obronili tytuł Ligi Narodów. Znakomity Tomasz Fornal wyróżniony

Finałowy pojedynek pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi przyniósł równie wiele emocji co starcie obu ekip na ostatnich igrzyskach w Paryżu. Wówczas, podobnie jak w tym spotkaniu, zawodnicy prowadzeni przez Nikolę Grbicia zwyciężyli 3:2 po dramatycznym tie-breaku. Chociaż początek meczu należał do Biało-Czerwonych, kolejne dwie partie padły łupem rywali, stawiając Polaków w niekomfortowej sytuacji. Wtedy polski szkoleniowiec podjął ryzyko, zdejmując z boiska słabiej dysponowanego Bartłomieja Bołądzia na rzecz Wilfredo Leona i stosując ustawienie z trójką przyjmujących. Ten manewr odwrócił przebieg finału, za co w dużej mierze odpowiadali znakomicie spisujący się Tomasz Fornal oraz Kamil Semeniuk, który wcześniej pojawił się za Leona.

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Zaraz po decydującej piłce polska drużyna zaczęła fetować zwycięstwo, jeszcze w trakcie sprawdzania przez amerykański zespół zagrania za pomocą systemu challenge. Analiza wideo utrzymała punkt dla Polski, co pozwoliło kontynuować radość. Chwilę po wręczeniu srebrnych krążków reprezentacji USA, ogłoszono jeszcze jedno wyróżnienie dla polskiej ekipy – Tomasz Fornal został uznany za MVP całego turnieju Ligi Narodów w 2026 roku.

Dla polskiego zawodnika to pierwsze tak znaczące osiągnięcie w zespole narodowym w dorosłej siatkówce. Nagroda była w pełni zasłużona, ponieważ podczas decydującego starcia z Amerykanami stanowił on prawdziwe wsparcie nie tylko na lewym skrzydle, ale dawał energię całemu zespołowi. W kryzysowych momentach potrafił natchnąć drużynę do walki i dorzucić kluczowe punkty, które przyczyniły się do zdobycia złotych medali.