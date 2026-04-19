"Taniec z Gwiazdami". Sebastian Fabijański doznał kontuzji. Wiemy, co z jego występem w dzisiejszym odcinku

"Taniec z Gwiazdami" - Sebastian Fabijański doznał kontuzji

"Taniec z Gwiazdami" ruszy lada moment, a Sebastian Fabijański ma problem. Podczas próby generalnej sytuacja wymknęła się spod kontroli i doznał kontuzji. Pudelek zdołał ustalić, że 38-letni aktor ma problem z barkiem.

Sebastian doznał urazu barku po nieudanej próbie podniesienia Darii. Miał wyraźne problemy z choreografią, przez co był dosyć zdenerwowany. Oczywiście zatańczy w dzisiejszym odcinku, ale raczej nie powie publicznie o tym, co się stało. Faktem jest jednak, że nie poszło mu za bardzo na próbach - podaje serwis powołując się na zaufane źródło.

Sebastian Fabijański nie wierzy w szczerość w show-biznesie? Szok, co nam powiedział!

Sebastian Fabijański zatańczy pomimo kontuzji. Jest komentarz aktora

Pudelek zwrócił się do Sebastiana Fabijańskiego z prośbą o komentarz. Aktor potwierdził doniesienia o kontuzji, zaznaczył jednak wyraźnie, że nie powstrzyma go to przed występem w dzisiejszym odcinku. "Było bardzo ciężko, ale dzięki pomocy fizjoterapeutów będę w stanie dziś zatańczyć" - powiedział.

PRZECZYTAJ TEŻ: Polska wersja światowego hitu nadciąga. Wiemy, kto poprowadzi "Taskmastera"

Nietypowy odcinek "Tańca z Gwiazdami"

W dzisiejszym odcinku gwiazdy wymienią się partnerami i zatańczą w zupełnie nowych duetach, które dobrali widzowie za pomocą głosowania. Nowe pary "Tańca z Gwiazdami" to:

Sebastian Fabijański i Daria Syta,

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke,

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś,

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz,

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska,

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz.

To jednak nie wszystko, gwiazdy zatańczą też bowiem w tercetach, co oznacza, że w tym tygodniu tancerze musieli przygotować aż trzy układy.

PRZECZYTAJ TEŻ: Julia Walczak o zdradzie i rozstaniu z Katarzyną Zillmann. Nieoczywiste wyznanie