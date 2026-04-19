"Taniec z Gwiazdami". Nowe pary i tria: wiemy, kto z kim zatańczy w 7. odcinku

NN
2026-04-19 16:31

Dziś czeka nas siódmy odcinek "Tańca z Gwiazdami", co oznacza, że od wielkiego finału dzieli nas raptem miesiąc, a także... ujrzymy zupełnie nowe pary. Polsat wprowadził zmiany, by nieco urozmaicić rozgrywkę, a teraz uchylił rąbka tajemnicy: wiemy, kto z kim zatańczy i w jakich składach będą tria. Przesądziło głosowanie widzów.

i

Autor: AKPA

"Taniec z Gwiazdami" musi się rozwijać, by wciąż przyciągać publikę. Producenci dwoją się zatem i troją, by wykombinować coś nowego i odświeżającego. I tak oto na siódmy odcinek obecnej edycji wymyślili coś, co z pewnością wprowadzi masę emocji... i chaosu. Jak prezentują się składy nowych par? Wiemy już, kto z kim zatańczy dzisiejszego wieczora.

"Taniec z Gwiazdami". Nowe pary w 7. odcinku

O tym, jak prezentować się będą nowe pary w dzisiejszym odcinku, przesądziło zeszłotygodniowe głosowanie widzów. Zgodnie z ich wolą gwiazdy i tancerze zatańczą dziś w takich duetach:

  • Sebastian Fabijański i Daria Syta,
  • Paulina Gałązka i Jacek Jeschke,
  • Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś,
  • Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz,
  • Gamou Fall i Magdalena Tarnowska,
  • Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz.

"Taniec z Gwiazdami". Tria z 7. odcinka

To jednak nie wszystko, uczestnicy zaprezentują dziś bowiem aż dwa tańce. Jeden ze swoim nowym partnerem, drugi w tercecie z aż dwoma tancerzami. Dzisiejsze tria "Tańca z Gwiazdami" to:

  • Sebastian Fabijański i Daria Syta + Julia Suryś,
  • Paulina Gałązka i Jacek Jeschke + Michał Bartkiewicz,
  • Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś + Daria Syta,
  • Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz + Magdalena Tarnowska,
  • Gamou Fall i Magdalena Tarnowska + Hanna Żudziewicz
  • Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz + Jacek Jeschke.

Warto nadmienić, że te zmiany nie spodobały się widzom. W sieci zaroiło się do komentarzy oburzonych internautów, dla których wszystkie te zmiany to tylko "niepotrzebne kombinowanie" i utrudnianie życia uczestnikom, którym powinno się pozwolić "po prostu tańczyć".

Galeria zdjęć 7
programy rozrywkowe
Taniec z gwiazdami
taniec z gwiazdami polsat