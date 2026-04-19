Ekstraklasa. Raków Częstochowa pokonuje Cracovię. Co zaskoczyło w końcówce pierwszej połowy?

Początek meczu: dominacja Cracovii i skuteczne interwencje Zycha

Początek spotkania w Częstochowie należał do gości z Krakowa, którzy od pierwszych minut częściej atakowali, a ich obrona skutecznie blokowała próby Rakowa. W 3. minucie doszło do spornej sytuacji w polu karnym Cracovii, gdzie Isak Brusberg upadł po kontakcie z Sebastianem Madejskim, jednak sędzia Szymon Marciniak nie dopatrzył się przewinienia. Krakowianie kontynuowali swoją ofensywę, tworząc kilka groźnych okazji, lecz bez skutku.

W 6. minucie Gustav Henriksson główkował ponad bramką Rakowa, a w 12. po błędzie Stratosa Svarnasa sytuację uratował Marko Bulat. Bramkarz Rakowa, Oliwier Zych, musiał dwukrotnie interweniować po strzałach Ajdina Hasicia w 13. i 33. minucie. Najbliżej zdobycia gola Cracovia była w 27. minucie, kiedy po zamieszaniu w polu karnym Rakowa Dijon Kameri oddał dwa zablokowane strzały, a trzeci poszybował ponad poprzeczką. Zych ponownie pokazał swoje umiejętności w 36. minucie, kiedy to mocny i celny strzał Kameriego z lewej strony obronił na róg.

Decydująca końcówka pierwszej połowy? Kluczowe wydarzenia na boisku

Niespodziewany przełom nastąpił w 39. minucie, gdy Raków Częstochowa, po rzucie wolnym z okolic środka boiska, zdobył pierwszą bramkę. Patryk Makuch, mimo wcześniejszych nieudanych prób, zdołał pokonać Sebastian Madejskiego, otwierając wynik meczu. Cracovia dążyła do szybkiego wyrównania, a w 42. minucie miała piąty rzut rożny, podczas gdy gospodarze nie mieli jeszcze żadnego.

Po rzucie rożnym, Patryk Makuch przejął piłkę i samotnie ruszył na bramkę Cracovii. Został sfaulowany przez Amira Al-Ammariego, co początkowo skutkowało żółtą kartką, ale po analizie VAR na monitorze, sędzia Szymon Marciniak zmienił decyzję na czerwoną kartkę dla Irakijczyka. Konsekwencją faulu był rzut karny, który na gola zamienił Jonatan Brunes, ustalając wynik na 2:0 do przerwy. Madejski, choć wyczuł intencje strzelca, nie zdołał obronić uderzenia.

Druga połowa: kontaktowa bramka i przypieczętowanie wygranej Rakowa

Druga połowa rozpoczęła się zaskakująco dla Rakowa, kiedy to w 50. minucie Dijon Kameri wykorzystał niezdecydowanie obrońców gospodarzy i z bliska zdobył bramkę kontaktową dla Cracovii. Odpowiedź Rakowa nastąpiła szybko; w 53. minucie Sebastian Madejski skutecznie obronił strzał Jonatana Brunesa, utrzymując nadzieje gości na odrobienie strat. Między 56. a 57. minutą Cracovia miała rzut wolny i dwa rzuty rożne, które jednak nie przyniosły realnego zagrożenia pod bramką Oliwier Zycha.

Raków Częstochowa ostatecznie przypieczętował swoje zwycięstwo w 60. minucie. Po rajdzie Jeana Carlosa lewym skrzydłem i jego dośrodkowaniu po ziemi, Patryk Makuch, mimo obecności obrońców, wepchnął piłkę do bramki. Był to drugi gol Makucha w tym spotkaniu, co zwiększyło prowadzenie Rakowa do 3:1 i znacznie osłabiło wiarę gości w pozytywny rezultat, biorąc pod uwagę grę w osłabieniu.

Ostatnie minuty meczu Raków – Cracovia i historyczne odniesienia

W końcówce spotkania obie drużyny miały jeszcze okazje do zmiany wyniku. W 67. minucie Ajdin Hasić oddał groźny strzał, który Oliwier Zych zdołał odbić. Chwilę później, w 69. minucie, Jonatan Brunes znalazł się w dogodnej sytuacji po drugiej stronie boiska, lecz Oskar Wójcik wybił mu piłkę na róg. W 70. minucie strzał Tomasza Pieńko został odbity przez Madejskiego na kolejny róg. Cracovia próbowała odpowiedzieć w 75. minucie strzałem Karola Knapa, jednak Zych był na posterunku, a w 86. minucie Mateusz Tabisz uderzył zbyt wysoko.

Raków Częstochowa nie wykorzystał doskonałej okazji w 76. minucie, gdy Oskar Repka źle trafił w piłkę. Ostatecznie jednak gospodarze zdobyli czwarte trafienie. Już w doliczonym czasie gry, rezerwowy Leonardo Rocha popisał się przepięknym strzałem z rzutu wolnego z ponad 30 metrów, ustalając wynik na 4:1. Warto wspomnieć, że to drugie zwycięstwo Rakowa nad Cracovią 4:1 w Ekstraklasie; poprzednie trzy lata temu zaowocowało mistrzostwem Polski. Przed meczem i w jego trakcie uczczono pamięć zmarłego trenera Jacka Magiery, związanego z oboma klubami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.