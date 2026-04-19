Ekstraklasa piłkarska. Jagiellonia Białystok zdominowała Arkę Gdynia na jej stadionie, ale kto został bohaterem spotkania?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-19 20:19

W meczu Ekstraklasy piłkarskiej doszło do zaciętej rywalizacji pomiędzy Arką Gdynia a Jagiellonią Białystok. Spotkanie to, rozgrywane na stadionie Arki, przyniosło zaskakujący rezultat, który wzbudził wiele emocji wśród kibiców obu drużyn. Jakie były kluczowe momenty tego pojedynku i kto odegrał w nim decydującą rolę, zapewniając swojej drużynie cenne punkty w Ekstraklasie piłkarskiej?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Dominacja Jagiellonii Białystok w pierwszej połowie

W rozgrywanym meczu Ekstraklasy pomiędzy Arką Gdynia a Jagiellonią Białystok goście szybko objęli prowadzenie. Już w 9. minucie bramkę dla Jagiellonii zdobył Jesus Imaz, otwierając wynik spotkania. Hiszpański napastnik ponownie wpisał się na listę strzelców w 38. minucie, podwajając przewagę swojej drużyny przed przerwą.

Jagiellonia Białystok prezentowała skuteczną grę w ofensywie, wykorzystując stworzone sytuacje bramkowe. Arka Gdynia próbowała odrobić straty, lecz nie zdołała przełamać obrony rywala w pierwszej części meczu. Wynik do przerwy 0:2 dla gości odzwierciedlał przebieg wydarzeń na boisku i ich wyraźną przewagę.

Kto przypieczętował ostateczny wynik meczu?

W drugiej połowie Jagiellonia Białystok kontynuowała skuteczną grę, pieczętując swoje zwycięstwo. W 73. minucie trzecią bramkę dla gości zdobył Samed Bazdar, ustalając ostateczny rezultat meczu na 0:3. Tym samym Jagiellonia zapewniła sobie pewne zwycięstwo na wyjeździe w Gdyni.

Spotkanie sędziował Wojciech Myć z Lublina, a na trybunach zasiadło 10 989 widzów. W trakcie meczu sędzia ukarał żółtymi kartkami Dawida Gojnego i Luisa Pereę z Arki Gdynia oraz Tarasa Romanczuka, Yukiego Kobayashiego, Alejandro Pozo i Zachary'ego Zalewskiego z Jagiellonii Białystok. Oba zespoły wystąpiły w zmienionych składach w drugiej połowie, dokonując kilku roszad w celu ożywienia gry i taktyki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.