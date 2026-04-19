Ekstraklasa Arka – Jagiellonia 0:3. Kto został najskuteczniejszym strzelcem obcokrajowcem w historii?

Jagiellonia dominowała w pierwszej połowie meczu

W Gdyni zmierzyły się zespoły, których wiosenna forma była zbliżona, ale cele diametralnie różne. Arka Gdynia walczyła o utrzymanie w Ekstraklasie, natomiast Jagiellonia Białystok wciąż liczyła się w grze o mistrzostwo Polski. Brak remisu był kluczowy dla obu stron, co zwiastowało intensywny i otwarty pojedynek.

Gospodarze rozpoczęli spotkanie z wysokim pressingiem, starając się narzucić swój styl gry od pierwszej minuty. Jagiellonia jednak nie panikowała, cierpliwie rozgrywając piłkę od własnej bramki. W dziewiątej minucie goście wyszli na prowadzenie: po zablokowanym strzale Afimico Pululu, Jesus Imaz skutecznym uderzeniem pod poprzeczkę zdobył pierwszą bramkę meczu. Dla Hiszpana był to 109. gol w Ekstraklasie, czyniąc go najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w historii ligi.

Czy Arka Gdynia wykorzystała kluczowe szanse?

Po straconej bramce Arka Gdynia mogła szybko wyrównać. W ogromnym zamieszaniu w polu karnym Jagiellonii, Vladislavs Gutkovskis oddał strzał, ale bramkarz Sławomir Abramowicz instynktownie obronił. Mimo, że gra nadal toczyła się głównie na połowie Jagiellonii, Arka nie potrafiła przełożyć tego na realną przewagę, zmagając się ze spokojnie rozgrywającymi piłkę gośćmi.

W okolicach 30. minuty gospodarze stworzyli dwie wyborne okazje. Najpierw Dawid Gojny po rzucie rożnym chybił z kilku metrów, a chwilę później Gutkovskis w niewiarygodny sposób nie trafił do bramki z bliskiej odległości. Niewykorzystane sytuacje szybko się zemściły – w 38. minucie Jesus Imaz, po podaniu od Pululu, płaskim strzałem zdobył drugiego gola dla Jagiellonii, podwyższając wynik na 0:2.

Jagiellonia przypieczętowała zwycięstwo i awansowała w tabeli

Druga połowa przyniosła zmianę w obrazie gry. Jagiellonia przesunęła ciężar akcji bliżej środka boiska, koncentrując się na utrzymywaniu piłki, podczas gdy Arka kontynuowała wysoki pressing, choć z mniejszą intensywnością. Mimo to, po błędzie w obronie gości, Oskar Kubiak znalazł się w dogodnej sytuacji, lecz ofiarna interwencja Yukiego Kobayashiego uratowała Jagiellonię.

Jagiellonia cierpliwie rozgrywała akcje, czekając na kolejną szansę. W 73. minucie Alejandro Pozo świetnym płaskim zagraniem obsłużył niepilnowanego Sameda Bazdara, który uderzeniem pod poprzeczkę zamknął mecz, ustalając wynik na 0:3. Jagiellonia wywiozła z Gdyni trzy punkty, awansując na drugie miejsce w tabeli, natomiast Arka pozostała w strefie spadkowej, tracąc punkt do miejsca gwarantującego utrzymanie. Sędzią spotkania był Wojciech Myć z Lublina, a mecz oglądało 10 989 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.