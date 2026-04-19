Jesus Imaz nowym rekordzistą Ekstraklasy. Kto musiał ustąpić Hiszpanowi?

Jesus Imaz najskuteczniejszym obcokrajowcem Ekstraklasy

Hiszpański napastnik Jagiellonii Białystok, Jesus Imaz, po raz kolejny przeszedł do historii polskiej Ekstraklasy. Podczas zwycięskiego meczu z Arką Gdynia, zakończonego wynikiem 3:0, Imaz zdobył dwa gole, zwiększając swój dorobek do imponujących 110 trafień. To osiągnięcie czyni go najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii tych rozgrywek, co jest wyrazem jego konsekwentnej formy.

35-letni zawodnik dołączył do prestiżowego „Klubu 100” w Ekstraklasie 17 sierpnia ubiegłego roku, gromadzącego piłkarzy z co najmniej setką bramek. Obecnie ta elitarna grupa liczy 33 zawodników, w tym zaledwie dwóch obcokrajowców, co podkreśla wyjątkowość osiągnięcia Jesusa Imaza na tle całej ligi.

Kogo Imaz wyprzedził w historycznym rankingu?

Dzięki swoim niedzielnym bramkom, Jesus Imaz zdołał wyprzedzić Portugalczyka Flavio Paixao. Były napastnik Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk zakończył swoją karierę w Polsce z bilansem 108 goli, co przez długi czas stanowiło punkt odniesienia dla innych zagranicznych strzelców. Imaz swoją grą konsekwentnie budował swoją pozycję w historii ligi.

Imaz występuje na polskich boiskach od 2017 roku, rozpoczynając swoją przygodę w Wiśle Kraków, gdzie zdobył 14 bramek w Ekstraklasie. Na początku 2019 roku przeniósł się do Jagiellonii, gdzie dorzucił kolejne 96 trafień, potwierdzając swoją skuteczność. Rekordzistą „Klubu 100” pozostaje Ernest Pohl z 186 golami, a za nim plasują się Lucjan Brychczy (182) i Tomasz Frankowski (168).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.