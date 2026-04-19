Ekstraklasa piłkarska: Jagiellonia rozbiła Arkę. Kto błyszczał na boisku?

Dominacja Jagiellonii Białystok w Gdyni

Jagiellonia Białystok szybko objęła prowadzenie w meczu z Arką Gdynia, kiedy to Jesus Imaz trafił do siatki w 9. minucie spotkania. Hiszpański napastnik po raz kolejny wpisał się na listę strzelców jeszcze przed przerwą, podwyższając wynik na 0:2 w 38. minucie. Jagiellonia Białystok pokazała swoją skuteczność, wykorzystując okazje do zdobycia goli i budując komfortową przewagę już w pierwszej połowie meczu na stadionie w Gdyni.

Trzecią bramkę dla Jagiellonii zdobył Samed Bazdar w 73. minucie, ustalając ostateczny wynik na 0:3. Gospodarze nie zdołali znaleźć sposobu na przełamanie obrony rywali, a ich ofensywne próby kończyły się fiaskiem. Spotkanie było prowadzone przez sędziego Wojciecha Mycia z Lublina, a na trybunach zasiadło 10 989 kibiców.

Żółte kartki – kto został ukarany w meczu?

Spotkanie charakteryzowało się również dużą liczbą upomnień, co świadczyło o zaciętości rywalizacji obu zespołów. Po stronie Arki Gdynia żółtymi kartkami ukarani zostali obrońcy: Dawid Gojny oraz pomocnik Luis Perea. Te decyzje sędziego wpłynęły na atmosferę na boisku, wymuszając ostrożniejszą grę niektórych zawodników.

Jagiellonia Białystok również nie uniknęła kar indywidualnych. Żółte kartki otrzymali Taras Romanczuk, Yuki Kobayashi, Alejandro Pozo oraz Zachary Zalewski. Łącznie arbitrzy pokazali aż sześć żółtych kartek, co podkreślało fizyczny charakter spotkania i wysoką stawkę meczu Ekstraklasy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.