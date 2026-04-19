Polska wersja światowego hitu nadciąga. Wiemy, kto poprowadzi "Taskmastera"

Spis treści
"Taskmaster" z polską wersją. Czego dotyczy program?
"Taskmaster" to format, w którym pięciu uczestników - komików, aktorów komediowych i osobowości scenicznych - mierzy się z serią zaskakujących zadań, które brzmią jak żart, ale wymagają całkiem poważnych prób ich rozwiązania. To wyzwania, w których trzeba zjeść winogrono w najbardziej spektakularny sposób, uderzyć owoc jak najdalej przy pomocy wybranego pieczywa czy sprawić, by zniknęła jak największa rzecz. Uczestnicy mogą wykorzystać dowolne przedmioty i strategie, a kluczowe okazują się kreatywność, dystans do siebie i umiejętność improwizacji. Zadania mają otwartą formę, a ich interpretacja często bywa ważniejsza niż wykonanie.
Nad całością czuwa tytułowy Taskmaster, który ocenia efekty według własnych zasad, podczas gdy jego Asystent pilnuje reguł i przebiegu gry. To właśnie reakcja Taskmastera - rozbawienie, zdziwienie lub dezaprobata - staje się ostatecznym miernikiem sukcesu.
Adam Woronowicz polskim Taskmasterem. Na czym dokładnie polega to zadanie?
Taskmaster, którym w polskiej wersji jest Adam Woronowicz (aka Darek Wasiak w "The Office PL"), to gospodarz i ostateczny autorytet programu - postać, która ustala zasady gry, ocenia uczestników i nadaje ton całemu widowisku. W tej roli to charyzmatyczny, nieprzewidywalny lider o wyraźnym, często przewrotnym poczuciu humoru. Jego decyzje bywają zaskakujące, a oceny nie zawsze podążają za logiką - częściej za intuicją, nastrojem i osobistym „kodeksem”, do którego chętnie się odwołuje, ale który równie chętnie zmienia. Z równą powagą komentuje nawet najbardziej absurdalne sytuacje, a proste zadania potrafi zamienić w test wyobraźni i dystansu do siebie.
To właśnie jego perspektywa decyduje o tym, co jest sukcesem - uczestnicy wykonują zadania, by go rozbawić, zaskoczyć lub przekonać do swojej interpretacji.
Asystent Taskmastera. Wiemy, kto pomoże Woronowiczowi
U boku Taskmastera stoi jego Asystent - obecny zarówno w studiu, jak i podczas realizacji zadań. W tej roli pojawia się Cezary Sikora. To on odpowiada za praktyczny wymiar programu: tłumaczy zasady, pilnuje ich przestrzegania, koordynuje przebieg zadań i towarzyszy uczestnikom na każdym etapie rywalizacji.
Z pozoru zdystansowany i uporządkowany, w rzeczywistości subtelnie podkreśla humor sytuacji - spojrzeniem, komentarzem, czasem samą obecnością. W relacji z uczestnikami bywa ironiczny i prowokujący, a wobec Taskmastera pozostaje demonstracyjnie lojalny, nawet gdy jego decyzje wymykają się logice.
Najważniejszy element programu
Duet Taskmaster–Asystent to jeden z najważniejszych elementów formatu. Ich relacja opiera się na napięciu między nieprzewidywalnym autorytetem a skrupulatnym wykonawcą jego poleceń. Taskmaster podejmuje decyzje, często kierując się własnym uznaniem, a Asystent nadaje im strukturę i porządek - czasem je uzasadniając, a czasem po prostu potwierdzając ich niepodważalność. To właśnie między nimi powstaje rytm programu i duża część jego humoru.
"Taskmaster" - kiedy premiera polskiej wersji?
Polska wersja programu powstaje na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery Polska we współpracy z Constantin Entertainment Polska. Dokładna data premiery polskiego "Taskmastera" nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jedynie, że format pojawi się na antenie TVN "wkrótce". (informacja prasowa)