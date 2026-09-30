Zygmunt Chajzer ocenia małżeństwo Filipa Chajzera z młodszą Bianką. Mocne słowa!

Zygmunt Chajzer komentuje ślub Filipa Chajzera i Bianki

Kariera telewizyjna Zygmunta Chajzera obfituje w wiele niezapomnianych momentów, które zapisały się w pamięci widzów. Podczas wywiadu z Moniką Richardson prezenter zdecydował się jednak na niezwykle osobiste wyznania. Gwiazdor opowiedział o swoim trwającym ponad czterdzieści lat małżeństwie i budowaniu relacji z dorosłymi już dziećmi, a także spojrzał ojcowskim okiem na obecną sytuację życiową Filipa Chajzera. Dziennikarz szczegółowo odniósł się do niedawnego ślubu swojego syna. Uroczystość odbyła się 20 września w Krakowie, gdzie znany z telewizji 41-latek sformalizował związek z młodą Bianką. W tym ważnym dniu młodym małżonkom towarzyszyli oczywiście rodzice pana młodego, czyli Zygmunt i Dorota Chajzerowie.

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Zygmunt Chajzer szczerze o różnicy wieku w związku syna

Znany ojciec absolutnie nie ukrywa faktu, że życiowa droga jego syna wielokrotnie bywała bardzo wyboista. Zygmunt Chajzer zdradził Monice Richardson podczas nagrania podcastu, że Filip Chajzer znajduje się aktualnie w naprawdę dobrym miejscu, chociaż w przeszłości musiał mierzyć się ze znacznie trudniejszymi okresami. Dziennikarz powiedział: „W tej chwili Filip jest na bardzo dobrym etapie swojego życia i mam nadzieję, że to wszystko się umocni i pójdzie w dobrą stronę, ale bywało różnie”.

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Decyzja o ślubie Filipa Chajzera i Bianki odbiła się szerokim echem w przestrzeni publicznej, a głównym powodem licznych dyskusji była potężna różnica wieku pomiędzy nowożeńcami. Kwestia ta w naturalny sposób musiała pojawić się w rozmowie z Moniką Richardson. Zygmunt Chajzer stanowczo podkreślił przed mikrofonem, że metryka w żadnym wypadku nie stanowi najważniejszego fundamentu udanego związku. Prawdziwe znaczenie mają głębokie uczucia, nić porozumienia oraz chęć wspólnego kroczenia przez życie. Dziennikarz wyraźnie zaznaczył, że nowa synowa zyskała pełną akceptację ze strony krewnych i stanowi obecnie pełnoprawną część ich rodziny. Wymownie wyznał: „Bianka stała się częścią naszej rodziny. Akceptujemy to. Oboje powiedzieli sobie »tak«. Jest im dobrze, są zakochani, tworzą fajną parę”.

Doświadczony prezenter szybko odniósł tę sytuację do swoich własnych życiowych doświadczeń. Jego wieloletnia małżonka Dorota również urodziła się znacznie później od niego, dlatego on sam zupełnie nie traktuje różnicy pokoleniowej jako czynnika warunkującego rozpad danej relacji. Chajzer stwierdził wprost: „Moja żona jest też ładnych parę lat młodsza ode mnie. W ogóle nigdy o tym nie myśleliśmy. To naprawdę nie jest problem”.

Zygmunt Chajzer przytomnie zauważył w wywiadzie, że budowanie relacji przez osoby z dużą różnicą wieku jest w środowisku show-biznesu powszechnym zjawiskiem. Według jego opinii matematyczna kalkulacja lat kompletnie nie definiuje jakości uczucia łączącego dwójkę ludzi. Sukces związku opiera się przede wszystkim na umiejętności znalezienia wspólnego języka, pielęgnowaniu miłości oraz identycznym patrzeniu w przyszłość. Słynny ojciec wymienił wśród kluczowych wartości także dzielenie wspólnych pasji oraz autentyczną gotowość do kreowania codzienności u boku drugiego człowieka. Zgadzacie się z nim?

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