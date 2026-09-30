Nie wyrzucaj rolek po papierze i wytłoczek. Wiosną uratują twoje uprawy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-30 10:25

Prawdziwi pasjonaci ogrodnictwa dobrze wiedzą, że dbanie o rośliny to zajęcie całoroczne. Jesień i zima to doskonały moment, aby zacząć gromadzić pewne przedmioty, które znacznie ułatwią wiosenny start. Pozornie bezużyteczne odpady staną się idealnymi, darmowymi pojemnikami na pierwsze sadzonki pomidorów, ogórków czy tulipanów.

Osoba sadząca sadzonki w tekturowych doniczkach. O ekologicznych sposobach na uprawy przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Jesienne i zimowe miesiące to świetna okazja, aby przygotować się do nadchodzącego sezonu ogrodowego, wykorzystując proste triki z wykorzystaniem domowych odpadów.
  • Puste rolki po papierze toaletowym oraz kartoniki po jajkach mogą posłużyć jako całkowicie darmowe i ekologiczne doniczki pod uprawę warzyw i kwiatów.
  • Odpowiednie przygotowanie i zebranie nasion z jesiennych plonów zagwarantuje silne i zdrowe rośliny na wiosnę, nie obciążając przy tym portfela.

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Pielęgnowanie własnego ogródka to pasja, która angażuje przez wszystkie dwanaście miesięcy. Zakończenie sezonu wegetacyjnego jesienią, kiedy usuwa się jednoroczne krzewy i zbiera ostatnie warzywa, nie oznacza całkowitego przestoju. Oprócz standardowego porządkowania grządek i zabezpieczania ich przed mrozem, warto już w chłodniejszych miesiącach myśleć o przyszłorocznych uprawach. Sporym wyzwaniem na przedwiośniu bywa zgromadzenie odpowiedniej liczby pojemników na młode rośliny. Zamiast wydawać pieniądze w sklepach ogrodniczych, można postawić na recykling. Do wysiewu znakomicie nadadzą się tekturowe rurki po papierze toaletowym oraz opakowania po jajkach. Wystarczy je odpowiednio przygotować – zabezpieczając dno rolek – wypełnić podłożem i umieścić w nich nasiona. Ten prosty, ekologiczny sposób sprawdzi się doskonale zarówno podczas jesiennego sadzenia cebulek kwiatowych, jak i wczesnowiosennego wysiewu warzyw.

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Pytanie 1 z 10
Na początek prosta sprawa. Banan to:

Sadzenie tulipanów w wytłoczkach po jajkach. Kiedy cebulki do ziemi?

Odpowiedni czas na umieszczanie cebul tulipanów w gruncie przypada na okres między październikiem a początkiem listopada. Tekturowe pojemniki po jajkach stanowią fantastyczne narzędzie do tego celu. Z powodzeniem można je zakopywać bezpośrednio w ziemi, co gwarantuje zachowanie równych odstępów między roślinami. Materiał, z którego są wykonane, ulega całkowitemu rozkładowi, nie szkodząc środowisku. Prawidłowe sadzenie polega na umieszczeniu jednej lub dwóch cebulek w każdym zagłębieniu wytłoczki, a następnie zakopaniu całości na głębokość około 5 centymetrów. Ważne jest, aby dół cebulki (jej szersza część) był skierowany ku dołowi. Po przysypaniu ziemią stanowisko należy ostrożnie nawodnić.

Przygotowanie nasion pomidorów i ogórków. Wysiew w rurkach po papierze

Kartonowe rolki są z kolei niezastąpione przy wczesnowiosennym wysiewie ogórków i pomidorów. Rozsadę wczesnych gatunków pomidorów można zaczynać już w marcu, natomiast z ogórkami lepiej poczekać do kwietnia. Po wykiełkowaniu siewki warto wzmacniać ekologicznymi nawozami, a ostateczne przeniesienie ich na zewnątrz planuje się zazwyczaj po połowie maja, gdy mija ryzyko przymrozków.

Aby uzyskać własne, wysokiej jakości nasiona, trzeba pomyśleć o tym jeszcze jesienią. Z najbardziej dorodnych, w pełni dojrzałych owoców należy wydobyć pestki razem z otaczającym je miąższem i umieścić w słoiku osłoniętym gazą. Po około dwóch dniach zalewa się je wodą, by wypłukać nasiona – te najbardziej wartościowe opadną na dno naczynia. Po dokładnym wysuszeniu na papierze, należy je zmagazynować w ciemnym, pozbawionym wilgoci miejscu aż do wiosny. Wtedy można je z powodzeniem wysiać do przygotowanych z rolek pojemników. Ze względu na ich wiotkość, dobrze jest ustawiać rurki w płaskich pojemnikach lub nacinać i zaginać ich brzegi, by stworzyć dno zapobiegające wysypywaniu się ziemi. Warto też pamiętać, że młode rośliny potrzebują odpowiedniej ilości światła – samo okno może nie wystarczyć, dlatego przydatne bywają specjalne lampy do doświetlania.

Oprócz kartoników po jajkach i rurek, jako ekologiczne pojemniki świetnie sprawdzą się również własnoręcznie robione doniczki z papieru gazetowego. Alternatywą są też puste opakowania po nabiale, takie jak kubeczki po jogurtach. Trzeba tylko pamiętać o zrobieniu w nich otworów na dnie, aby nadmiar wody mógł swobodnie odpływać, zapobiegając tym samym chorobom korzeni.

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ROLKI

ogórki
tulipany
pomidory