Nie wyrzucaj rolek po papierze i wytłoczek. Wiosną uratują twoje uprawy

Jesienne i zimowe miesiące to świetna okazja, aby przygotować się do nadchodzącego sezonu ogrodowego, wykorzystując proste triki z wykorzystaniem domowych odpadów.

Puste rolki po papierze toaletowym oraz kartoniki po jajkach mogą posłużyć jako całkowicie darmowe i ekologiczne doniczki pod uprawę warzyw i kwiatów.

Odpowiednie przygotowanie i zebranie nasion z jesiennych plonów zagwarantuje silne i zdrowe rośliny na wiosnę, nie obciążając przy tym portfela.

Zamiast kupować, odkładaj. Darmowe doniczki na pomidory, ogórki i tulipany z rolek i wytłoczek

Pielęgnowanie własnego ogródka to pasja, która angażuje przez wszystkie dwanaście miesięcy. Zakończenie sezonu wegetacyjnego jesienią, kiedy usuwa się jednoroczne krzewy i zbiera ostatnie warzywa, nie oznacza całkowitego przestoju. Oprócz standardowego porządkowania grządek i zabezpieczania ich przed mrozem, warto już w chłodniejszych miesiącach myśleć o przyszłorocznych uprawach. Sporym wyzwaniem na przedwiośniu bywa zgromadzenie odpowiedniej liczby pojemników na młode rośliny. Zamiast wydawać pieniądze w sklepach ogrodniczych, można postawić na recykling. Do wysiewu znakomicie nadadzą się tekturowe rurki po papierze toaletowym oraz opakowania po jajkach. Wystarczy je odpowiednio przygotować – zabezpieczając dno rolek – wypełnić podłożem i umieścić w nich nasiona. Ten prosty, ekologiczny sposób sprawdzi się doskonale zarówno podczas jesiennego sadzenia cebulek kwiatowych, jak i wczesnowiosennego wysiewu warzyw.

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Sadzenie tulipanów w wytłoczkach po jajkach. Kiedy cebulki do ziemi?

Odpowiedni czas na umieszczanie cebul tulipanów w gruncie przypada na okres między październikiem a początkiem listopada. Tekturowe pojemniki po jajkach stanowią fantastyczne narzędzie do tego celu. Z powodzeniem można je zakopywać bezpośrednio w ziemi, co gwarantuje zachowanie równych odstępów między roślinami. Materiał, z którego są wykonane, ulega całkowitemu rozkładowi, nie szkodząc środowisku. Prawidłowe sadzenie polega na umieszczeniu jednej lub dwóch cebulek w każdym zagłębieniu wytłoczki, a następnie zakopaniu całości na głębokość około 5 centymetrów. Ważne jest, aby dół cebulki (jej szersza część) był skierowany ku dołowi. Po przysypaniu ziemią stanowisko należy ostrożnie nawodnić.

Przygotowanie nasion pomidorów i ogórków. Wysiew w rurkach po papierze

Kartonowe rolki są z kolei niezastąpione przy wczesnowiosennym wysiewie ogórków i pomidorów. Rozsadę wczesnych gatunków pomidorów można zaczynać już w marcu, natomiast z ogórkami lepiej poczekać do kwietnia. Po wykiełkowaniu siewki warto wzmacniać ekologicznymi nawozami, a ostateczne przeniesienie ich na zewnątrz planuje się zazwyczaj po połowie maja, gdy mija ryzyko przymrozków.

Aby uzyskać własne, wysokiej jakości nasiona, trzeba pomyśleć o tym jeszcze jesienią. Z najbardziej dorodnych, w pełni dojrzałych owoców należy wydobyć pestki razem z otaczającym je miąższem i umieścić w słoiku osłoniętym gazą. Po około dwóch dniach zalewa się je wodą, by wypłukać nasiona – te najbardziej wartościowe opadną na dno naczynia. Po dokładnym wysuszeniu na papierze, należy je zmagazynować w ciemnym, pozbawionym wilgoci miejscu aż do wiosny. Wtedy można je z powodzeniem wysiać do przygotowanych z rolek pojemników. Ze względu na ich wiotkość, dobrze jest ustawiać rurki w płaskich pojemnikach lub nacinać i zaginać ich brzegi, by stworzyć dno zapobiegające wysypywaniu się ziemi. Warto też pamiętać, że młode rośliny potrzebują odpowiedniej ilości światła – samo okno może nie wystarczyć, dlatego przydatne bywają specjalne lampy do doświetlania.

Oprócz kartoników po jajkach i rurek, jako ekologiczne pojemniki świetnie sprawdzą się również własnoręcznie robione doniczki z papieru gazetowego. Alternatywą są też puste opakowania po nabiale, takie jak kubeczki po jogurtach. Trzeba tylko pamiętać o zrobieniu w nich otworów na dnie, aby nadmiar wody mógł swobodnie odpływać, zapobiegając tym samym chorobom korzeni.