Daniel Olbrychski mocno broni Heleny Englert. Wystawił jej wybitną laurkę

Daniel Olbrychski chwali talent Heleny Englert

Helena Englert bez wątpienia zalicza się do młodych gwiazd, o których w minionych latach mówi się bardzo dużo. Dwudziestosześciolatka zagrała już m.in. w produkcjach "Pokusa" oraz "#BringBackAlice", a obecnie rywalizuje w programie "Taniec z Gwiazdami". Mimo aktywności zawodowej, jej sukcesy często są oceniane przez pryzmat znanych rodziców.

Sama aktorka przyznaje, że takie opinie są dla niej krzywdzące. W jednym z ostatnich wydań tanecznego formatu szczerze opowiedziała o hejcie. Zaznaczyła, jak ciężko znosi sytuacje, w których jej ciężka praca jest redukowana wyłącznie do noszenia nazwiska Jana Englerta i Beaty Ścibakówny.

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Daniel Olbrychski o zarzutach wobec Heleny Englert

Swoje zdanie w tym temacie postanowił wyrazić Daniel Olbrychski. W wywiadzie dla serwisu Plotek wybitny polski aktor stanowczo zaprzeczył teoriom, jakoby znani rodzice byli dla młodych twórców jedynie ułatwieniem w drodze na szczyt.

Według niego rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Potomkowie znanych artystów na starcie zmagają się z olbrzymią presją. Ich sukcesy bywają tłumaczone koneksjami, a ewentualne wpadki od razu są zestawiane z dorobkiem matki czy ojca.

Olbrychski nawiązał bezpośrednio do sytuacji Heleny Englert. Przyznał, że o fali nieprzychylnych komentarzy pod adresem młodej aktorki dowiadywał się m.in. od jej rodziców, a w sieci pełno jest podobnych wpisów.

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Nie, odwrotnie! (...) Poprzeczka jest postawiona wysoko - mówił aktor, przekonując, że nazwisko w przypadku młodego artysty nie musi być ułatwieniem. Jego zdaniem może wręcz stać się obciążeniem, ponieważ każda kolejna rola jest automatycznie zestawiana z dokonaniami rodziców.

Sonda Myślisz, że Helena Englert zrobi wielką karierę? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Na tym jednak Olbrychski nie skończył. Poza odparciem krytyki pod adresem Englert, pokusił się o niezwykle mocne podkreślenie jej talentu. Taka opinia z ust tak utytułowanego artysty to ogromne wyróżnienie.

Helenka (...) jest wybitnie zdolną młodą dziewczyną. W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że jest jedną z najwybitniejszych aktorek europejskich swojego pokolenia - stwierdził.

To niezwykle silna deklaracja. Aktor podkreślił, że osobiście zna rodzinę Englertów i już wcześniej przekazywał rodzicom Heleny swoje entuzjastyczne opinie na temat jej umiejętności. Teraz zdecydował się wygłosić je otwarcie przed mediami.