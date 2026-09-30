Daniel Olbrychski mocno broni Heleny Englert. Wystawił jej wybitną laurkę

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-30 7:42

Helena Englert wielokrotnie podkreślała, że jej aktorska ścieżka nie jest wynikiem koneksji. Córka Beaty Ścibakówny i Jana Englerta często spotyka się z łatką "nepo baby", co ma rzekomo ułatwiać jej karierę. Tym razem głos w tej sprawie zabrał Daniel Olbrychski. Legendarny aktor odrzucił te zarzuty, stając murem za 26-latką i chwaląc jej ogromny talent.

Daniel Olbrychski chwali talent Heleny Englert

Helena Englert bez wątpienia zalicza się do młodych gwiazd, o których w minionych latach mówi się bardzo dużo. Dwudziestosześciolatka zagrała już m.in. w produkcjach "Pokusa" oraz "#BringBackAlice", a obecnie rywalizuje w programie "Taniec z Gwiazdami". Mimo aktywności zawodowej, jej sukcesy często są oceniane przez pryzmat znanych rodziców.

Sama aktorka przyznaje, że takie opinie są dla niej krzywdzące. W jednym z ostatnich wydań tanecznego formatu szczerze opowiedziała o hejcie. Zaznaczyła, jak ciężko znosi sytuacje, w których jej ciężka praca jest redukowana wyłącznie do noszenia nazwiska Jana Englerta i Beaty Ścibakówny.

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Daniel Olbrychski o zarzutach wobec Heleny Englert

Swoje zdanie w tym temacie postanowił wyrazić Daniel Olbrychski. W wywiadzie dla serwisu Plotek wybitny polski aktor stanowczo zaprzeczył teoriom, jakoby znani rodzice byli dla młodych twórców jedynie ułatwieniem w drodze na szczyt.

Według niego rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Potomkowie znanych artystów na starcie zmagają się z olbrzymią presją. Ich sukcesy bywają tłumaczone koneksjami, a ewentualne wpadki od razu są zestawiane z dorobkiem matki czy ojca.

Olbrychski nawiązał bezpośrednio do sytuacji Heleny Englert. Przyznał, że o fali nieprzychylnych komentarzy pod adresem młodej aktorki dowiadywał się m.in. od jej rodziców, a w sieci pełno jest podobnych wpisów.

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Helena Englert
Galeria zdjęć 40

Nie, odwrotnie! (...) Poprzeczka jest postawiona wysoko - mówił aktor, przekonując, że nazwisko w przypadku młodego artysty nie musi być ułatwieniem. Jego zdaniem może wręcz stać się obciążeniem, ponieważ każda kolejna rola jest automatycznie zestawiana z dokonaniami rodziców.

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Myślisz, że Helena Englert zrobi wielką karierę?

Na tym jednak Olbrychski nie skończył. Poza odparciem krytyki pod adresem Englert, pokusił się o niezwykle mocne podkreślenie jej talentu. Taka opinia z ust tak utytułowanego artysty to ogromne wyróżnienie.

Helenka (...) jest wybitnie zdolną młodą dziewczyną. W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że jest jedną z najwybitniejszych aktorek europejskich swojego pokolenia - stwierdził.

To niezwykle silna deklaracja. Aktor podkreślił, że osobiście zna rodzinę Englertów i już wcześniej przekazywał rodzicom Heleny swoje entuzjastyczne opinie na temat jej umiejętności. Teraz zdecydował się wygłosić je otwarcie przed mediami.

Tomasz Wygoda zna rodzinę Englertów. Spodziewał się takiego talentu po Helenie?

ROLKI