Chad Lowe w żałobie. Nie żyje jego 13-letnia córka

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Chad Lowe i Kim Painter podzielili się z magazynem „People” wstrząsającą nowiną. Ich zaledwie 13-letnia córka Fiona Hepler Lowe zmarła.
Rodzina Chada Lowe'a wspomina 13-letnią Fionę
Po tragicznej śmierci Fiony, jej najbliżsi opowiedzieli o tym, jak ogromną rolę odgrywała w ich życiu. Utrata ukochanej córki i siostry to dla nich niewyobrażalny ból.
Jesteśmy głęboko pogrążeni w rozpaczy po stracie naszej ukochanej Fiony
— napisała rodzina w oficjalnym komunikacie udostępnionym na łamach „People”.
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Bliscy wspominają 13-latkę jako bystrą, pełną pomysłów dziewczynkę, kochającą taniec.
Była światłem naszego życia
— dodali krewni zmarłej nastolatki.
Rodzina apeluje o duchowe wsparcie i powstrzymanie się od naruszania ich prywatności w tych dramatycznych okolicznościach. Nie podano do publicznej wiadomości żadnych informacji na temat przyczyn zgonu Fiony, ale w oświadczeniu wspomniano o osobach zmagającymi się z problemami natury psychicznej.
Jej odejście jest druzgocące dla całej naszej rodziny. Prosimy o modlitwę oraz uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z problemami natury psychicznej, prosimy o kontakt z infolinią kryzysową
— przekazano w oświadczeniu.
Chad Lowe i relacja z córką. Aktor był dumny z 13-latki
Fiona przyszła na świat 16 listopada 2012 roku, jako druga z trzech córek Chada Lowe'a i Kim Painter. Miała dwoje rodzeństwa: starszą siostrę Mabel oraz młodszą Nixie.
Amerykański aktor chętnie dzielił się rodzinnymi kadrami w sieci. W listopadzie 2025 roku Lowe wrzucił do internetu fotografię Fiony z okazji jej 13. urodzin, wyrażając ogromną radość i rodzicielską dumę.
Świętujemy, że Fiona oficjalnie została nastolatką! Tańcz przez życie, FiBear! Kocham cię tak bardzo!
— brzmiał wpis Chada Lowe'a.
W obliczu dzisiejszej tragedii, te życzenia mają szczególnie smutny wydźwięk.
Rodzina Chada Lowe'a ofiarą pożarów w Los Angeles
Dla rodziny Lowe'ów to kolejny cios w ostatnim czasie. Na początku 2025 roku stracili swój dom w Pacific Palisades, który spłonął podczas pożarów trawiących Los Angeles. Jakiś czas po przymusowej ewakuacji, amerykański gwiazdor postanowił zabrać córki na pogorzelisko. Relacjonował wtedy w mediach, jak dziewczynki próbują poradzić sobie z utratą rodzinnego gniazda.
Teraz Chad Lowe i jego bliscy zmagają się ze znacznie gorszą, niewyobrażalną stratą.
Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?
W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej, kryzysie lub wystąpienia myśli samobójczych, nie zwlekaj ze zwróceniem się do specjalistów. Pomoc jest dostępna pod poniższymi numerami telefonów i adresami:
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- Strona internetowa pokonackryzys.pl
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.