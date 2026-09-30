Chad Lowe w żałobie. Nie żyje jego 13-letnia córka

Chad Lowe i Kim Painter podzielili się z magazynem „People” wstrząsającą nowiną. Ich zaledwie 13-letnia córka Fiona Hepler Lowe zmarła.

Rodzina Chada Lowe'a wspomina 13-letnią Fionę

Po tragicznej śmierci Fiony, jej najbliżsi opowiedzieli o tym, jak ogromną rolę odgrywała w ich życiu. Utrata ukochanej córki i siostry to dla nich niewyobrażalny ból.

Jesteśmy głęboko pogrążeni w rozpaczy po stracie naszej ukochanej Fiony

— napisała rodzina w oficjalnym komunikacie udostępnionym na łamach „People”.

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Bliscy wspominają 13-latkę jako bystrą, pełną pomysłów dziewczynkę, kochającą taniec.

Była światłem naszego życia

— dodali krewni zmarłej nastolatki.

Rodzina apeluje o duchowe wsparcie i powstrzymanie się od naruszania ich prywatności w tych dramatycznych okolicznościach. Nie podano do publicznej wiadomości żadnych informacji na temat przyczyn zgonu Fiony, ale w oświadczeniu wspomniano o osobach zmagającymi się z problemami natury psychicznej.

Jej odejście jest druzgocące dla całej naszej rodziny. Prosimy o modlitwę oraz uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z problemami natury psychicznej, prosimy o kontakt z infolinią kryzysową

— przekazano w oświadczeniu.

Chad Lowe i relacja z córką. Aktor był dumny z 13-latki

Fiona przyszła na świat 16 listopada 2012 roku, jako druga z trzech córek Chada Lowe'a i Kim Painter. Miała dwoje rodzeństwa: starszą siostrę Mabel oraz młodszą Nixie.

Amerykański aktor chętnie dzielił się rodzinnymi kadrami w sieci. W listopadzie 2025 roku Lowe wrzucił do internetu fotografię Fiony z okazji jej 13. urodzin, wyrażając ogromną radość i rodzicielską dumę.

Świętujemy, że Fiona oficjalnie została nastolatką! Tańcz przez życie, FiBear! Kocham cię tak bardzo!

— brzmiał wpis Chada Lowe'a.

W obliczu dzisiejszej tragedii, te życzenia mają szczególnie smutny wydźwięk.

Rodzina Chada Lowe'a ofiarą pożarów w Los Angeles

Dla rodziny Lowe'ów to kolejny cios w ostatnim czasie. Na początku 2025 roku stracili swój dom w Pacific Palisades, który spłonął podczas pożarów trawiących Los Angeles. Jakiś czas po przymusowej ewakuacji, amerykański gwiazdor postanowił zabrać córki na pogorzelisko. Relacjonował wtedy w mediach, jak dziewczynki próbują poradzić sobie z utratą rodzinnego gniazda.

Teraz Chad Lowe i jego bliscy zmagają się ze znacznie gorszą, niewyobrażalną stratą.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej, kryzysie lub wystąpienia myśli samobójczych, nie zwlekaj ze zwróceniem się do specjalistów. Pomoc jest dostępna pod poniższymi numerami telefonów i adresami:

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

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