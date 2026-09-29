Porównują Mandarynę do światowej supermodelki. Odpowiedziała! "Będę się starać"

Mandaryna przeżywa aktualnie renesans swojej kariery. Wokalistka zgodziła się na udział w "Tańcu z Gwiazdami" i doskonale radzi sobie na parkiecie z partnerującym jej Krystianem Rzymkiewiczem. Tuż przed rozpoczęciem jesiennej edycji show na jaw wyszło, że piosenkarka i tancerka zdecydowała się na powrót do swojego byłego męża Michała Wiśniewskiego, który uświetni jej występ z synem w odcinku rodzinnym.

Tak zrobi właśnie [zaśpiewa]. Nie wiem, czy odczarujemy klątwę, bo w odcinku rodzinnym się nie odpada. (śmiech) Chociaż tego nie wiemy! Myślę, że akurat ten tydzień i ten odcinek będzie dla wszystkich jakąś taką wielką przyjemnością i trochę to ciśnienie się zluzuje, ponieważ będą nasi bliscy, którzy będą się z nami prezentować, bawić, tańczyć. Mamy nadzieję, że pokażemy to, co nam w trójkę w duszy gra. To jest taki wyjątkowy odcinek i jedyny moment na to, żeby pokazać siebie też inaczej - zapowiedziała w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Mandaryna już nie jak Britney Spears

Fani bardzo chwalą nowy, dojrzalszy wizerunek Mandaryny. Lata temu, gdy zaczynała, widzowie porównywali ją do odnoszącej wielkie sukcesy na świecie Britney Spears. Dziś artystka częściej niż z księżniczką popu jest zestawiana z niemiecką supermodelką, królową Halloween - Heidi Klum.

Mandaryna nie zgadza się ze słowami jury

Mandaryna jak Heidi Klum

Dziś Mandaryna ma zupełnie inny wizerunek niż dwie dekady temu, gdy podbijała polską scenę dance hitami "Here I Go Again" czy "Ev'ry Night". Fani doszukują się w niej nawet podobieństwa do niemieckiej supermodelki Heidi Klum. W rozmowie z Eską wokalistka i tancerka odpowiedziała na te porównania. Jak wyznała, nie jest przekonana co do ich trafności, ale bardzo jej one schlebiają, bowiem uważa 53-latkę za przepiękną kobietę.

No nie wiem, ale to jedno z najlepszych, jakie usłyszałam. Dziękuję. Będę się starać tak wyglądać - powiedziała ze śmiechem.

Porównajcie zdjęcia Marty i Heidi. Rzeczywiście wyglądają jak siostry?