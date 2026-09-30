Turniej WTA w Pekinie. Czy polska tenisistka wykorzystała swoją szansę?

Katarzyna Kawa odpada z chińskiego turnieju

Polska zawodniczka zdołała wygrać pierwszą partię, jednak ostatecznie uległa Darii Snihur wynikiem 6:3, 4:6, 5:7 w pierwszej rundzie zmagań. Zawody rangi WTA 1000 na twardych kortach w stolicy Chin okazały się dla niej trudnym wyzwaniem. Wcześniej polska tenisistka przebrnęła przez dwie rundy kwalifikacji, co pozwoliło jej awansować do głównego turnieju. Niestety już na pierwszej przeszkodzie musiała uznać wyższość ukraińskiej przeciwniczki.

Nie było to pierwsze spotkanie obu tych tenisistek w trwającym sezonie. Zawodniczki rywalizowały ze sobą wcześniej podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju Australian Open. W tamtym pojedynku Daria Snihur również triumfowała w trzech wyrównanych setach, eliminując naszą reprezentantkę z rywalizacji. Azjatycki mecz miał bardzo podobny przebieg i ostatecznie ponownie zakończył się niekorzystnym dla Polki rezultatem.

Z kim zagrają pozostałe reprezentantki Polski?

Zmagania w azjatyckiej imprezie wciąż trwają, a w rywalizacji biorą udział jeszcze cztery inne reprezentantki naszego kraju. W pierwszej rundzie głównej drabinki Magda Linette zmierzy się z czeską zawodniczką Kateriną Siniakovą. Z kolei Magdalena Fręch powalczy o awans z reprezentującą Francję Elsą Jacquemot. Fani tenisa będą z uwagą śledzić występy obu tych zawodniczek na wczesnym etapie turnieju.

Dwie pozostałe polskie tenisistki rozpoczną swoje mecze w stolicy Chin od nieco późniejszego etapu. Iga Świątek, grająca z numerem ósmym, oraz Maja Chwalińska, występująca z numerem siedemnastym, rozpoczną zmagania bezpośrednio od drugiej rundy. Jako rozstawione uczestniczki imprezy mogły pominąć pierwszą fazę i w spokoju przygotowywać się do kolejnych wyzwań na korcie. Ich nadchodzące spotkania będą stanowić bardzo ważny punkt polskiego udziału w tych rozgrywkach.