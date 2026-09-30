Mariusz Pudzianowski wróci do klatki? Zaskakująca propozycja walki na gołe pięści

Mariusz Pudzianowski walczył będzie na gołe pięści? Rozmowy już ruszyły

Już w najbliższą sobotę, 3 października, kibice sportów walki skierują wzrok na Legionowo, gdzie zorganizowana zostanie gala FIGHT MODE 2. Wydarzenie zapowiada się niezwykle interesująco, a w walce wieczoru naprzeciw siebie staną Hector Lombard i Gracjan Szadziński. W klatce, nazywanej HEXAGONEM, pojawią się także inne znane postacie, w tym Norman Parke, Albert Sosnowski, Łukasz Parobiec czy Wiktoria Czyżewska. Warto wspomnieć, że podczas pierwszej edycji FIGHT MODE, główną walkę wygrał Kacper Formela, który po większościowej decyzji sędziów pokonał Macieja Sulęckiego. Twarzą federacji jest Łukasz „Juras” Jurkowski – niegdyś zawodnik KSW, a dziś popularny komentator. Ponieważ projekt nabiera tempa, nikogo nie powinien dziwić fakt, że „Juras” stara się zakontraktować największe gwiazdy, w tym samego Mariusza Pudzianowskiego. Obaj panowie dobrze się znają, a jak się okazuje, pierwsze kroki mające na celu sprowadzenie „Pudziana” do Fight Mode zostały już podjęte.

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Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Marcinem Różalskim? Łukasz Jurkowski zabrał głos

Szczegóły dotyczące potencjalnego startu Pudzianowskiego zdradził Łukasz Jurkowski w trakcie trwania magazynu „Klatka po klatce”. Z jego słów wynika, że byłemu strongmanowi zaproponowano już walkę na gołe pięści podczas gali Fight Mode.

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Dzwoniłem do "Pudziana", rozmawiałem z nim. Rozmawiali chłopaki z biura. Miał już do nas odzwonić z pięć razy

– przyznał Jurkowski, który sam w przeszłości krzyżował rękawice z „Pudzianem”. Na gali KSW 61 lepszy okazał się Pudzianowski. Szanse na to, abyśmy zobaczyli rewanżowe starcie pomiędzy nimi, są niewielkie, ale wygląda na to, że „Juras” ma dla byłego mistrza świata strongmanów inną propozycję – walkę z Marcinem „Różalem” Różalskim, który także ma status legendy na polskim podwórku MMA. Pomysł takiego zestawienia podrzucił prowadzący wspomniany program.

Wchodzę w to (...) Marcin jest moim przyjacielem przez wielkie "p". Ja wiem, że on cały czas generuje zainteresowanie. Ale ja mu mówię wprost: ja nie chcę oglądać więcej, ja nie chcę, że u mnie w organizacji ktoś ci krzywdę robił

– stanowczo odpowiedział Jurkowski.

Ja bym chciał dać walkę "Różalowi", ale tylko taką, o której mówisz, na przykład z Mariuszem Pudzianowskim. Panowie, jeśli dogadamy się finansowo na taki pojedynek, to taką walkę możemy zrobić

– podsumował „Juras”. Warto przypomnieć, że Marcin Różalski miał już okazję mierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim. Ich pojedynek odbył się na gali KSW 35, a z tarczą z klatki wyszedł „Różal”, poddając rywala.

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Gala Fight Mode 2 zaplanowana jest na 3 października i odbędzie się w Arenie Legionowo. Wejściówki na to wydarzenie można nabyć za pośrednictwem serwisu ebilet.pl. Ci, którzy nie zdołają dotrzeć na halę, mają możliwość wykupienia dostępu PPV na platformie fightmode.tv, aby śledzić wszystkie zmagania przed ekranami.