Pogoda na 1 listopada. Zamiast przymrozków, anomalia termiczna. Naukowcy są pewni

Październik 2026 roku przyniesie nadzwyczajnie wysoką temperaturę, która utrzyma się powyżej 20 st. C, oferując sporo słonecznych dni aż do połowy miesiąca.

Mimo że pod koniec października spodziewane jest ochłodzenie, synoptycy przewidują niewiele opadów, co w wielu miejscach może potęgować problem suszy.

Sprawdź, czy 1 listopada padną termiczne rekordy i zobacz, jak przygotować się na wahania aury we Wszystkich Świętych.

Jesienna pogoda w 2026 roku. Ten październik będzie wyjątkowy

Ostatnie dni września 2026 roku przyniosły nam przyjemną pogodę. Po chwilowym chłodzie, wartości na termometrach ponownie poszybowały w górę, przekraczając barierę 20 st. C. Taka słoneczna aura utrzyma się przynajmniej do pierwszej połowy października. W niemal całej Polsce będzie pogodnie, choć gdzieniegdzie mogą wystąpić przelotne, słabe deszcze. Poważniejsze opady prognozowane są dopiero po 10 października. Wschodnia Polska może liczyć na temperatury od 17 do 20 st. C. Z kolei na zachodzie i południowym zachodzie termometry mogą pokazać nawet 24 st. C. Należy jednak pamiętać o chłodniejszych nocach, typowych dla października, co może przynieść przygruntowe przymrozki. Po 10 dniu miesiąca synoptycy spodziewają się lokalnych mgieł ograniczających widoczność. Z danych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wynika, że wyraźna zmiana pogody nadejdzie dopiero w drugiej połowie miesiąca, kiedy to nastąpi spadek temperatury i pojawią się przelotne opady. Eksperci zaznaczają jednak, że deszczu będzie mało, co może nasilić zjawisko suszy w wielu regionach. Dopiero na przełomie października i listopada możemy spodziewać się intensywniejszych opadów oraz ochłodzenia poniżej 10 st. C.

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Pogoda na Wszystkich Świętych. Jaka aura nas czeka 1 listopada 2026?

1 listopada to ważny dzień, w którym Polacy masowo odwiedzają cmentarze. Od dłuższego czasu pogoda we Wszystkich Świętych zachęca do dłuższego przebywania na zewnątrz. Starsi ludzie z pewnością pamiętają lata, gdy na początku listopada trzeba było zakładać grube, zimowe kurtki, a drogi pokryte były śnieżną breją. Ze względu na zmieniający się klimat, obecnie 1 listopada zazwyczaj jest ciepły i suchy. Biorąc pod uwagę, że w 2026 roku to święto wypada w niedzielę, na nekropoliach i drogach można spodziewać się większego ruchu. Jakiej zatem pogody możemy się spodziewać w tym dniu?

Są już dostępne pierwsze długoterminowe prognozy pogody. Choć należy podchodzić do nich z rezerwą, ponieważ są obarczone marginesem błędu, pewne tendencje są już widoczne. Według naukowców, czekają nas kolejne dni pełne pogodowych zawirowań. Po upalnym lecie z rekordowo wysokimi temperaturami, nadejdzie czas na nietypowy listopad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w listopadzie 2026 roku temperatury przekroczą normy wieloletnie. To z kolei oznacza, że 1 listopada ponownie może zaskoczyć nas wyjątkowym ciepłem jak na tę porę roku. Mimo to, ciepłe epizody będą się przeplatać z wyraźnie chłodniejszymi okresami. Tak duże wahania temperatur mogą być szczególnie odczuwalne dla meteopatów i osób zmagających się z migrenami. Najcieplej będzie w okolicach południa, natomiast rano i wieczorem należy spodziewać się znacznego ochłodzenia. Jeśli zamierzasz spędzić wiele godzin na cmentarzu, wybierz ubiór warstwowy, tzw. "na cebulkę". Pamiętaj też o zabraniu parasola – jesienny deszcz może zaskoczyć w każdej chwili.

Zmienne warunki atmosferyczne, których doświadczamy coraz częściej, są wynikiem globalnych zmian klimatu. Eksperci z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) od dłuższego czasu zwracają uwagę na systematyczny wzrost średnich temperatur globalnych. Prowadzi to do coraz łagodniejszych zim i nienaturalnie ciepłych jesieni. Utrzymujące się przez dłuższy czas wysokie temperatury i brak opadów w październiku czy listopadzie stają się nowym standardem. Taka sytuacja niesie ze sobą poważne skutki zarówno dla rolnictwa, jak i dla całych ekosystemów oraz naszego życia na co dzień.