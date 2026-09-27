Ekstraliga żużlowa. Zobacz wynik pierwszego barażu między PSŻ Poznań a Stalą Gorzów

Kto poprowadził gospodarzy do cennego zwycięstwa

W pierwszym spotkaniu decydującym o udziale w najwyższej klasie rozgrywkowej gospodarze zaprezentowali niezwykle wyrównane tempo. Najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach Hunters PSŻ Poznań okazał się Ryan Douglas, który zapisał na swoim koncie 14 punktów i walnie przyczynił się do końcowego triumfu swojej ekipy. Ważnym wsparciem służył także doświadczony Niels Kristian Iversen, kończąc zawody z dorobkiem 10 punktów.

Pozostali reprezentanci poznańskiej drużyny również dołożyli istotne zdobycze do ogólnego dorobku punktowego. Antoni Mencel wywalczył 7 punktów, natomiast Bartosz Smektała zapisał na swoim koncie 6 punktów. Z kolei Kacper Pludra oraz Kamil Witkowski zdobyli solidarnie po 5 punktów, co ostatecznie pozwoliło zespołowi z Wielkopolski wypracować minimalną przewagę przed rewanżowym starciem w Gorzowie.

Kiedy odbędzie się rewanż w Gorzowie?

Wśród zawodników drużyny gości najlepiej zaprezentowali się zagraniczni liderzy formacji. Mathias Pollestad zdobył 14 punktów dla Gezet Stali Gorzów i uzyskał najlepszy czas dnia w trzecim wyścigu, pokonując wymagany dystans w 64,26 s. Świetnie pojechał również Anders Thomsen z 13 punktami na koncie, a Charles Wright i Paweł Przedpełski zanotowali odpowiednio 6 i 4 punkty, podczas gdy Kevin Fajfer, Oskar Chatłas oraz Kewin Nycz zdobyli zaledwie po 2 "oczka".

To emocjonujące widowisko żużlowe z trybun śledziło dokładnie 6 tysięcy widzów, a nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji na torze czuwał sędzia Paweł Słupski z Lublina. Rewanżowe spotkanie o miejsce w żużlowej elicie zaplanowano na 4 października w Gorzowie. Biorąc pod uwagę niewielką różnicę punktową po pierwszym meczu, losy awansu pozostają w pełni otwarte, co gwarantuje kibicom ogromną dawkę sportowych emocji w nadchodzącym tygodniu.