Tilda Swinton odwiedziła Warszawę

W ostatni weekend listopada Tilda Swinton pojawiła się w stolicy, gdzie weźmie udział w cyklu wydarzeń kulturalnych towarzyszących wystawie „Ongoing” w Instytucie Przemysłów Kreatywnych. Samą ekspozycję można oglądać do 17 stycznia 2027 roku. Jednym z głównych punktów warszawskiego programu są improwizowane performanse „Bliss #2” w kinie Wisła, które gwiazda dedykuje pamięci zmarłego w 1994 roku brytyjskiego reżysera Dereka Jarmana, swojego przyjaciela i artystycznego współpracownika. W sobotę aktorka zawita także do odrestaurowanego kina Tęcza na warszawskim Żoliborzu. W planach wizyty znalazły się również spotkania typu masterclass z udziałem Dominiki Kulczyk oraz kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego.

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Tilda Swinton powitana przez fanów na warszawskim lotnisku

Wizyta gwiazdy w Polsce przyciągnęła uwagę miłośników kina z Hollywood. W dniu przylotu do Warszawy przed wyjściem z lotniska na Tildę Swinton czekali fani oraz fotoreporterzy, którzy uwiecznili jej pierwsze chwile w naszym kraju.

Tilda Swinton i jej najważniejsze role. Z jakich filmów słynie aktorka?

Urodzona w 1960 roku w Londynie Tilda Swinton to brytyjska aktorka, producentka filmowa i artystka, którą widzowie kojarzą między innymi z roli Czarownicy w „Opowieściach z Narnii”. Międzynarodowy rozgłos zyskała dzięki występom w kinie niezależnym oraz współpracy z czołowymi reżyserami, między innymi z Derekiem Jarmanem, Jimem Jarmuschem i Wesem Andersonem. W jej dorobku znajdują się takie produkcje jak „Musimy porozmawiać o Kevinie”, „Grand Budapest Hotel”, „Doktor Strange” oraz „Michael Clayton” – za rolę drugoplanową w tym ostatnim filmie otrzymała Oscara.

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