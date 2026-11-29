Półfinał 17. edycji „The Voice of Poland”. Kto powalczy o wygraną?

Półfinałowe starcie w 17. edycji „The Voice of Poland” wyłoniło piątkę wokalistów, którzy już za tydzień zawalczą o miano najlepszego głosu w Polsce. Do decydującego odcinka przeszli Amelia Mitoraj, Jarek Weber, Axel Feige, Anna Nguyen oraz Kinga Wylęgły.

Ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w najbliższą sobotę, a widzowie mogą wspierać swoich faworytów w głosowaniu trwającym przez cały tydzień. Dla pięciorga wykonawców udział w programie dobiegł końca – z rywalizacją pożegnali się Kuba Adamus, Pamela Matyska, Ula Kozielska, Zosia Kosińska i Sandra Rusin.

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Michał Szpak wybrał reprezentantkę. Amelia Mitoraj pokonała Kubę Adamusa

Półfinałowe zmagania otworzył Michał Szpak, który wraz ze swoimi podopiecznymi Amelią Mitoraj i Kubą Adamusem zaśpiewał piosenkę „Risk It All” z repertuaru Bruno Marsa. Po solowych prezentacjach uczestników, które spotkały się z uznaniem trenerów, Michał Szpak przyznał 60 punktów Amelii, natomiast Kubie przekazał 40 punktów.

Po dodaniu punktów od trenera do głosów przesłanych przez widzów w wiadomościach SMS okazało się, że to Amelia Mitoraj wystąpi w wielkim finale jako reprezentantka drużyny swojego mentora.

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Edyta Bartosiewicz oceniła podopiecznych. Jarek Weber w finale

Jako kolejni na scenie zaprezentowali się wokaliści z drużyny Edyty Bartosiewicz. Trenerka wystąpiła wspólnie z Pamelą Matyską i Jarkiem Weberem w utworze „Bitter Sweet Symphony” w aranżacji Yungbluda. Po wysłuchaniu solowych propozycji Edyta Bartosiewicz przekazała 55 punktów Jarkowi, a dorobek Pauliny zasiliła 45 punktami.

Głosowanie publiczności pokryło się z wyborem trenerki. Po zsumowaniu wszystkich wyników awans do odcinka finałowego wywalczył Jarek Weber.

Ania Karwan i uczestnicy „Comeback Stage”. Axel Feige wykorzystał drugą szansę

W ekipie Ani Karwan o awans rywalizowali Ula Kozielska oraz Axel Feige, którzy trafili do półfinału dzięki „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”. Razem ze swoją trenerką zaśpiewali przebój „Nothing Breaks Like a Heart” Marka Ronsona i Miley Cyrus. Po występach solowych Ania Karwan wyżej oceniła Axela, przyznając mu 55 punktów, podczas gdy Ula otrzymała 45 punktów.

Wsparcie widzów przesądziło o końcowym rezultacie i miejsce w finale zdobył Axel Feige, dla którego powrót do programu otworzył drogę do walki o główne trofeum.

Tomson i Baron postawili na Annę Nguyen. Duża przewaga nad Zosią Kosińską

W drużynie Tomsona i Barona o przepustkę do finału zmierzyły się Anna Nguyen i Zosia Kosińska. Trenerzy wspólnie z obiema wokalistkami wykonali piosenkę „Freedom” pochodzącą ze ścieżki dźwiękowej filmu „Django”. Po solowych występach duet trenerski zdecydował, że Ania Nguyen dostała 66 punktów, a Zosia 34 punkty. Głosy publiczności przypieczętowały ten rezultat i zapewniły Ani miejsce w ostatnim odcinku.

Kuba Badach wskazał faworytkę

Na zakończenie półfinału wystąpili podopieczni Kuby Badacha, który zaśpiewał z Kingą Wylęgły i Sandrą Rusin utwór „Asleep Talking” Magnusa Farrella. W swojej punktacji trener przyznał 55 punktów Kindze, a 45 punktów Sandrze. Po doliczeniu głosów widzów ostatnią finalistką edycji została Kinga Wylęgły.

Kiedy oglądać finał „The Voice of Poland”?

Głosowanie SMS-owe na triumfatora ruszyło bezpośrednio po zakończeniu półfinałowego odcinka i będzie trwało aż do ogłoszenia ostatecznych wyników. Wielki finał 17. edycji „The Voice of Poland” zostanie wyemitowany w najbliższą sobotę, 5 grudnia, o godzinie 20.30 w TVP2.