Anna Twardosz zajmuje szóste miejsce po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w austriackim Hinzenbach. Reprezentantka Polski oddała skok na odległość 84,5 metra. Prowadzi Słowenka Nika Prevc, która po lądowaniu na 89,5 metrze zgromadziła 122,2 punktu.

Druga w klasyfikacji po pierwszej serii jest Austriaczka Lisa Fettner ze stratą 5,4 punktu do liderki. Z kolei strata polskiej zawodniczki do pierwszego miejsca wynosi 13,7 punktu.

Sobotni sukces Anny Twardosz. Wynik Kamili Karpiel w kwalifikacjach

Zawodniczka klubu AZS AWF Katowice w sobotę uplasowała się na piątej pozycji, co stanowi najlepszy wynik w historii startów Polek. Druga z reprezentantek Polski, Kamila Karpiel, odpadła w kwalifikacjach. Po skoku na odległość 72,5 metra zakończyła zmagania na 56. miejscu.