Choinka i gwiazda betlejemska mogą wzajemnie wpływać na swoje warunki wzrostu, dlatego warto dobrze przemyśleć miejsce, w którym ustawimy świąteczne rośliny.

Poinsecja jest szczególnie wrażliwa na przeciągi, nagłe zmiany temperatury i suche powietrze, które mogą prowadzić do przesuszania podłoża oraz opadania liści.

Żywe drzewko również nie powinno stać w pobliżu kaloryfera, kominka ani innych źródeł ciepła, ponieważ w takich warunkach szybciej traci wilgoć i zaczyna gubić igły.

Aby obie rośliny zachowały dobrą kondycję przez święta, najlepiej zapewnić im odpowiednią przestrzeń, dostęp do światła i stanowisko z dala od grzejników oraz przeciągów.

Gwiazda betlejemska źle znosi niektóre warunki

Gwiazda betlejemska, nazywana również poinsecją, jest rośliną wrażliwą na przeciągi, nagłe zmiany temperatury i przesuszenie. Jeżeli ustawimy ją tuż obok choinki, może zabraknąć jej odpowiedniej przestrzeni i dostępu do światła. Szczególnie niekorzystne będzie umieszczenie obu roślin w pobliżu grzejnika. Ciepłe i suche powietrze może przyspieszać wysychanie podłoża, a także powodować opadanie liści poinsecji. Podobnie może ucierpieć żywa choinka, której igły szybciej zaczną wysychać.

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Żywa choinka również potrzebuje odpowiedniego miejsca

Ścięte drzewko najlepiej ustawić z dala od kaloryferów, kominków i innych źródeł ciepła. Warto również unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz miejsc, w których temperatura mocno się zmienia. Jeżeli wybieramy choinkę w doniczce, powinniśmy pamiętać o regularnym kontrolowaniu wilgotności podłoża. Bryła korzeniowa nie może całkowicie wyschnąć, ale nie należy również doprowadzać do zalegania wody w doniczce. Zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu może osłabić drzewko i utrudnić mu późniejszą aklimatyzację na zewnątrz.

Gdzie najlepiej ustawić choinkę i świąteczne kwiaty?

Najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie obu roślinom odpowiedniej przestrzeni. Choinkę warto ustawić w miejscu, w którym nie będzie narażona na bezpośrednie działanie ciepła, a gwiazdę betlejemską postawić w jasnym miejscu, z dala od przeciągów i grzejników.

Nie trzeba całkowicie rezygnować z ustawiania roślin obok siebie. Ważniejsze od samej odległości jest zapewnienie im właściwych warunków. Warto też pamiętać, że żywe drzewko może ograniczać dostęp światła do kwiatów znajdujących się za nim. Dobrze zaplanowane ustawienie świątecznych dekoracji pozwoli uniknąć problemów z przesuszeniem i utratą liści. Dzięki temu zarówno choinka, jak i gwiazda betlejemska będą cieszyć oko przez cały świąteczny okres.