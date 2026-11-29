Zawody przeniesione z Kanady

World Aquatics odebrała Kanadzie dwie imprezy w związku z odmową wydania wiz rosyjskim sportowcom przez tamtejszy rząd. Pierwsza runda Pucharu Świata w skokach do wody, zaplanowana w Kanadzie w dniach od 25 do 28 lutego 2027 roku, zostanie przeniesiona do Meksyku.

Czwarta runda Pucharu Świata w pływaniu artystycznym, która miała się odbyć na przełomie kwietnia i maja, została tymczasowo usunięta z kalendarza do czasu wyboru nowego gospodarza.

Władze w Ottawie ogłosiły na początku listopada zamiar niedopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do zawodów na terenie Kanady, jeśli mieliby występować pod flagami narodowymi lub przy dźwiękach hymnów państwowych swoich krajów. Stanowisko to stoi w sprzeczności z decyzją World Aquatics z 13 kwietnia, która zezwoliła tym sportowcom na starty z wykorzystaniem symboli narodowych.

„World Aquatics dąży do organizowania inkluzywnych i dostępnych zawodów międzynarodowych, wolnych od ingerencji politycznej” – oświadczyła federacja, dodając, że jest otwarta na powrót do Kanady przy okazji przyszłych wydarzeń odbywających się pod jej egidą.

Polska może stracić mistrzostwa Europy

Prawo gospodarza do organizacji mistrzostw Europy w skokach do wody w roku 2027 może stracić Polska. Impreza w Rzeszowie jest zaplanowana od 22 do 28 maja 2027 roku i będzie jednocześnie pierwszą kwalifikacją olimpijską w tej dyscyplinie.

Polski rząd deklaruje, że Rosjanie będą mogli wystartować jako zawodnicy neutralni pod warunkiem podpisania dokumentu potępiającego wojnę na Ukrainie. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak zapowiedziała, że ostateczną decyzję w sprawie organizacji zawodów podejmie do 15 grudnia.

„Obecnie wszystko wskazuje, że powinniśmy zrezygnować z tych mistrzostw” – powiedziała Jędrzejczak. W jednym z wywiadów mistrzyni olimpijska stwierdziła: „W takich warunkach organizacja zawodów staje się bardzo ryzykowna pod kątem finansowym i wizerunkowym”.

Kontrkandydatem dla polskiej oferty były Niemcy, których stanowisko powinno być podobne. Otylia Jędrzejczak wspomniała, że w zeszłym roku, po rezygnacji jednego z krajów z przyczyn organizacyjnych, mistrzostwa Europy w skokach do wody zostały przeniesione do tureckiego Belek.