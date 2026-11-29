W zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w austriackim Hinzenbach Anna Twardosz zajęła 13. miejsce. Polka po pierwszym konkursowym skoku plasowała się na szóstej pozycji, a wcześniej była piąta w kwalifikacjach. W drugiej próbie zawodniczka uzyskała 82 metry, przez co spadła w klasyfikacji, ale utrzymała miejsce blisko czołowej dziesiątki.

Kamila Karpiel, druga z reprezentantek Polski, nie awansowała do konkursu. W kwalifikacjach zajęła 56. miejsce, skacząc na odległość 72,5 metra.

Nika Prevc wygrywa z niewielką przewagą

Rywalizację w Hinzenbach wygrała Słowenka Nika Prevc, dla której to 41. pucharowe zwycięstwo w karierze. Zawodniczka obroniła prowadzenie zdobyte w pierwszej serii. W finałowej rundzie skoczyła 88 metrów.

Słowenkę mocno naciskała Lisa Fettner z Austrii, która również wylądowała na 88. metrze. Ostatecznie przegrała ze zwyciężczynią o 2,2 punktu.

Na trzecim stopniu podium stanęła Niemka Agnes Reisch, uzyskując odległości 91 oraz 87 metrów. Jej strata do pierwszej pozycji wyniosła 5,2 punktu.

Klasyfikacja generalna i kolejne zawody w Wiśle

Liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Norweżka Anna Odine Stroem, która zgromadziła 242 punkty. Drugie miejsce zajmuje Nika Prevc z dorobkiem 220 punktów, a trzecia jest Lisa Fettner z 212 punktami.

Anna Twardosz dzięki wynikowi w Austrii awansowała na 11. miejsce w zestawieniu ogólnym i ma na koncie 91 punktów. Następne konkursy Pucharu Świata w skokach kobiet zaplanowano w dniach 4–5 grudnia w Wiśle.