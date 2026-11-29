Tilda Swinton przed Kinem Tęcza. Aktorka wybrała dżinsowy komplet

Przed stołecznym Kinem Tęcza Tilda Swinton zaprezentowała się w jasnoniebieskim dżinsowym komplecie. Na jej zestaw składały się spodnie o szerokich nogawkach i wysokim stanie oraz dopasowana do nich krótka, rozpinana kurtka z kieszeniami na piersi. Pod wierzchnie okrycie gwiazda założyła ciemny top, a przy unoszeniu rąk spod krótkiej kurtki wyłaniał się fragment odsłoniętego brzucha. Taki swobodny i nieco nonszalancki strój przywodził na myśl raczej cieplejsze miesiące niż koniec listopada.

Mimo chłodnego warszawskiego wieczoru aktorka zrezygnowała z zimowej kurtki czy grubego płaszcza. Cały jej strój wyglądał bardzo lekko. Dżinsową bazę uzupełniły wyraziste dodatki, które od razu przyciągały spojrzenia.

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Tilda Swinton w dodatkach Chanel. Kaszmirowe akcesoria za kilka tysięcy złotych

Głównym punktem stylizacji był długi, kremowo-czarny szal z logo domu mody Chanel. Aktorka owinęła go wokół szyi, a stojąc przed budynkiem kina, kilkakrotnie poprawiała materiał na ramionach. Z jasnym dżinsem zestawiła również długie, dwukolorowe rękawiczki. Te elementy wprowadziły do codziennego stroju więcej elegancji.

Za wybrane przez gwiazdę akcesoria trzeba słono zapłacić, ponieważ same rękawiczki kosztują 775 dolarów, czyli ponad 3 tysiące złotych. Choć dokładna cena szala pozostaje nieznana i nie da się wyliczyć wartości kompletu co do złotówki, szacuje się, że oba kaszmirowe dodatki mogą kosztować około 7–10 tysięcy złotych. Dzięki nim prosty dżinsowy zestaw nabrał luksusowego wyrazu.

Tilda Swinton podjechała pod kino czarnym mercedesem

Obecni na miejscu fotoreporterzy zarejestrowali moment przyjazdu gwiazdy pod odrestaurowany obiekt. Tilda Swinton przyjechała czarnym vanem marki Mercedes-Benz, a po wyjściu z auta zatrzymała się przed wejściem na rozmowę z pracownikami ochrony i obsługi. Na wykonanych wtedy kadrach widać, jak aktorka układa szal przed wejściem do środka. Całość dopełniała jej rozpoznawalna krótka blond fryzura oraz naturalny, bardzo oszczędny makijaż.

Obecność aktorki w stolicy wiąże się z wydarzeniami towarzyszącymi wystawie "Ongoing" w Instytucie Przemysłów Kreatywnych. Harmonogram wizyty obejmuje między innymi spotkania z polskimi twórcami oraz improwizowane performanse "Bliss #2" w kinie Wisła, które poświęcono pamięci reżysera Dereka Jarmana.