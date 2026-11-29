Koszykarze Orlando Magic wygrali na wyjeździe z Washington Wizards 116:91, co doprowadziło do pierwszej w tym sezonie zmiany na stanowisku trenera w lidze NBA.

Kilka godzin po zakończeniu spotkania władze stołecznego klubu ogłosiły zwolnienie Briana Keefe’a.

Wizards w drugim kolejnym meczu przegrywali 30 punktami już do przerwy, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii ligi. Sytuacja ta była zapalnikiem do zwolnienia szkoleniowca, który prowadził drużynę trzeci sezon i osiągnął bilans meczów 7-13.

„Takie decyzje nigdy nie są łatwe, ale nadszedł czas, aby zespół ruszył naprzód pod wodzą nowego szkoleniowca” – przekazał klub w komunikacie prasowym.

„Brian był ważną częścią naszej organizacji i pomógł położyć fundamenty pod rozwój zawodników w Waszyngtonie. Jesteśmy mu wdzięczni za profesjonalizm, jaki wniósł do zespołu, oraz za zaangażowanie, które okazywał naszym graczom i sztabowi” – dodano.

Do końca sezonu obowiązki głównego trenera będzie pełnił Adam Caporn.

Na sukces gości z Florydy najbardziej zapracowali Franz Wagner z 23 punktami oraz wchodzący z ławki Tristan da Silvaz, który dołożył 22 punkty. W zwycięskim zespole wyróżnił się także rezerwowy Jevon Carter, kończąc mecz z dorobkiem 17 punktów i pięcioma trafionymi „trójkami”.

Dla Washingtonu 19 punktów i siedem asyst zdobył Trae Young. Zespół musiał radzić sobie bez swojej gwiazdy, Anthony’ego Davisa, który pauzował z powodu choroby.

W tabeli Konferencji Wschodniej Magic zajmują 8. miejsce z bilansem 8-10. Wizards klasyfikowani są w tej grupie trzy pozycje niżej.

Bolesna porażka osłabionej ekipy z Filadelfii. Houston Rockets kontrolują przebieg spotkania

Ekipa z Filadelfii uległa na wyjeździe Houston Rockets aż 93:131. Pod nieobecność LeBrona Jamesa, Joela Embiida i Jaylena Browna drużyna w niczym nie przypominała lidera Konferencji Wschodniej.

Liderem gości próbował być uczestnik Meczu Gwiazd Tyrese Maxey, który zdobył 17 punktów, jednak różnica klas była zbyt wyraźna. Rockets kontrolowali przebieg całego spotkania, a samą ostatnią kwartę wygrali 38:18.

Aż sześciu zawodników Houston zdobyło dwucyfrową liczbę punktów, a najskuteczniejszym z nich był Turek Alperen Sengun z 21 punktami. Sztab szkoleniowy mógł dzięki temu oszczędzać najbardziej doświadczonych graczy, takich jak 38-letni Kevin Durant, który spędził na parkiecie 25 minut, co stanowi wynik znacznie poniżej jego średniej z całego sezonu wynoszącej 33 minuty.

Dla Rockets była to trzecia wygrana z rzędu. Teksańska ekipa popisała się bardzo zespołową grą, notując piąte kolejne spotkanie z co najmniej 30 asystami.

Filadelfia pozostaje na pierwszym miejscu na Wschodzie z bilansem 16-5. Houston awansowało na trzecią pozycję na Zachodzie z bilansem 15-5.