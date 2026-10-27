Odmawiała show "Taniec z Gwiazdami", aż dotarła do momentu, w którym mówi: "Co ja jeszcze mam zrobić w życiu nowego?"

Występ w programie „Taniec z gwiazdami” przez lata zupełnie nie interesował Margaret. Mimo że twórcy widowiska od dawna regularnie składali jej oferty, wokalistka niezmiennie wybierała własne przedsięwzięcia muzyczne. Obecnie artystka dopuszcza jednak do siebie myśl o realizacji planu, który jeszcze niedawno całkowicie odrzucała.

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Margaret komentuje udział w „Tańcu z gwiazdami”. Oferta producentów nadal czeka

Piosenkarka przedstawiła swoje obecne spojrzenie na telewizyjny format podczas rozmowy na kanale „Lustra”. Artystka otwarcie przyznała, że dostrzega rosnącą na nowo popularność tanecznego programu, a złożone jej zaproszenie cały czas czeka na odpowiedź.

„Ten program przeżywa jakąś swoją drugą młodość, co nie? Ta propozycja jest taka ruchoma. Jest zawsze. Ona jest w zawieszeniu.” – powiedziała Margaret w wywiadzie na kanale „Lustra”.

Taka deklaracja z pewnością zelektryzuje wielbicieli talentu wokalistki, którzy od dłuższego czasu liczyli na jej występ w „Tańcu z gwiazdami”. Do tej pory piosenkarka prezentowała w tej sprawie nieugiętą postawę, lecz teraz otwarcie mówi o przełomie w swoim myśleniu.

„A to i tak jest zmiana, bo zawsze było kategoryczne »nie«.” – dodała artystka w tej samej rozmowie.

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Sonda Natalia Kukulska - podobał ci się jej występ w Tańcu z Gwiazdami? Tak Nie Nie mam zdania

Margaret trenuje z choreografką. Czy wystąpi w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”?

Z czego wynika to nowe podejście? Wokalistka wyjaśniła, że znalazła się na etapie życia, w którym poszukuje świeżych wyzwań i nieznanych wcześniej emocji. Po wieloletnim pełnym zaangażowaniu wyłącznie w karierę muzyczną, coraz chętniej myśli o sprawdzeniu się w zupełnie nowej dziedzinie.

„Po prostu doszłam do takiego momentu, że co ja jeszcze mam zrobić w życiu nowego?” – wyznała piosenkarka na kanale „Lustra”.

Warto zaznaczyć, że potencjalne wejście na telewizyjny parkiet nie oznaczałoby dla artystki nauki kroków od zera. Wokalistka już od jakiegoś czasu regularnie szkoli swoje umiejętności z profesjonalną choreografką, a we własnym domu stworzyła specjalną przestrzeń przeznaczoną do treningów.

Czy te przygotowania zwiastują jej obecność w nadchodzącej odsłonie „Tańca z gwiazdami”? W tym momencie piosenkarka wstrzymuje się od jednoznacznych obietnic. Mimo że po latach stanowczego sprzeciwu bierze pod uwagę taki krok, nadal bada grunt i nie podjęła jeszcze finalnej decyzji.

„Nie wiem, nie wiem, obserwuję to.” – podsumowała Margaret.