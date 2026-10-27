Irena Santor zastąpi Julię Wieniawę w "Tańcu z Gwiazdami". Legendarna piosenkarka komentuje

Julia Wieniawa nie pojawi się w nowym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Wiosną upłynęło dokładnie 21 lat od momentu, gdy widzowie zobaczyli pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Przez ponad dwie dekady taneczne show przeszło liczne modyfikacje, z czego najistotniejszą okazał się transfer formatu z anteny TVN do Polsatu. W nowej stacji produkcja zadebiutowała jako "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" i od dziewiętnastu edycji utrzymuje status jednego z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w kraju.

Jesienna odsłona przyniosła widzom nie tylko nowych uczestników na parkiecie, ale także zmiany w składzie sędziowskim. Gdy po zakończeniu wiosennej edycji z oceniania tańców zrezygnowała Ewa Kasprzyk, w mediach natychmiast zaczęto spekulować o jej potencjalnych następczyniach. Wśród faworytek od początku wymieniano Julię Wieniawę i to właśnie młoda artystka otrzymała ostatecznie oficjalną propozycję od Edwarda Miszczaka.

W nadchodzącym odcinku zabraknie jednak Julii Wieniawy, co wynika z jej wcześniejszych zobowiązań zawodowych. Produkcja zadbała o to, aby fotel jurorki nie pozostał pusty. Miejsce młodej wokalistki zajmie za stołem sędziowskim prawdziwa legenda polskiej estrady, czyli Irena Santor.

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Irena Santor w "Tańcu z Gwiazdami". Artystka zastąpi Julię Wieniawę

Nadchodząca niedziela upłynie pod znakiem kolejnego wydania tematycznego. Po niedawnym odcinku "Disney Night" przyszedł czas na wieczór pod hasłem "Irena Night". Dzięki temu wybitna wokalistka dołączy do grona ikon polskiej muzyki, których utwory stanowiły tło dla zmagań w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

W rozmowie z "Super Expressem" Irena Santor oficjalnie potwierdziła swoją obecność w nadchodzącym odcinku programu.

Ja będę tam gościem zaproszonym, żeby obejrzał jak tańczą uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" pod melodię moich piosenek - powiedziała nam gwiazda.

Muzyczna droga Ireny Santor rozpoczęła się jeszcze w czasach, gdy jako nastolatka dzięki wsparciu jednej z nauczycielek zaprezentowała swój talent przed ówczesnym dyrygentem opery w Poznaniu. Zachwycony jej warunkami wokalnymi muzyk zarekomendował młodą dziewczynę Tadeuszowi Sygietyńskiemu, który stworzył Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze". W rezultacie w latach 1951–1959 artystka pełniła funkcję solistki w tej legendarnej formacji.

Decyzja o opuszczeniu szeregów zespołu otworzyła Irenie Santor drogę do kariery solowej. Artystka błyskawicznie zdobyła pozycję jednej z najważniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej i utrzymuje ten status do dzisiaj. Jej charakterystyczny, melodyjny głos brzmiał na licznych estradach, a publiczność pokochała ją za nieustanny uśmiech, życzliwość oraz wrodzony takt. Przez przeszło siedem dekad obecności na scenie piosenkarka zapracowała na ogromną sympatię słuchaczy oraz powszechny szacunek w branży artystycznej.

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