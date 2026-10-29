Piosenkarka Natalia S. i dwóch raperów usłyszeli wyrok. Muszą zapłacić setki tysięcy złotych

Sąd skazał Natalię S. oraz raperów Tymoteusza B. i Łukasza H. za reklamę alkoholu

W jednym ze stołecznych sądów toczy się obecnie postępowanie karne przeciwko aktorom Magdalenie Cieleckiej oraz Bogusławowi Lindzie. Prokuratura skierowała przeciwko nim akt oskarżenia dotyczący promowania alkoholu w mediach społecznościowych.

Wątek ten stanowi element znacznie szerszego dochodzenia, które obejmuje znane postacie ze świata mediów reklamujące napoje wyskokowe w internecie. W czwartek, 29 października II Wydział Karny Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ogłosił wyrok w procesie dotyczącym bezprawnego promowania alkoholu na portalach społecznościowych. Wśród dziewięciorga oskarżonych w tym postępowaniu znaleźli się piosenkarka Natalia S., a także raperzy Tymoteusz B. oraz Łukasz H.

Sprawa sądowa skupiała się na publicznym eksponowaniu w sieci znaku towarowego jednej z luksusowych wódek. Wymiar sprawiedliwości zakwalifikował takie działania oskarżonych jako złamanie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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Sonda Co myślisz o sprzedaży alkoholu na stacji paliw? Sprzedaż powinna zostać, czasami przy okazji kupuję alkohol na stacjach Stacja paliw to nie sklep monopolowy, sprzedaż alkoholu nie powinna mieć tam miejsca Jest mi to całkowicie obojętne

Natalia S., Tymoteusz B. i Łukasz H. zapłacą wysokie grzywny za promowanie wódki

Polskie przepisy przewidują za nielegalną promocję napojów alkoholowych grzywnę wynoszącą od 10 000 do nawet 500 000 złotych. Niezależnie od tej kwoty, sąd ma prawo obciążyć skazanych kosztami procesu, a także orzec „przepadek równowartości korzyści majątkowej”, co w praktyce oznacza odebranie sprawcy pieniędzy zarobionych na popełnieniu przestępstwa.

Z naszych ustaleń wynika, że w wydanym właśnie orzeczeniu sąd skorzystał ze wszystkich tych instrumentów prawnych. Łączna pula zasądzonych kar to 330 tys. zł grzywien, 236 tys. zł przepadku równowartości korzyści majątkowych oraz 33 210 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Najsurowsze konsekwencje finansowe poniesie raper Tymoteusz B., któremu wymiar sprawiedliwości wymierzył 150 tys. zł grzywny. Muzyk musi również zwrócić 100 tys. zł w ramach przepadku równowartości korzyści majątkowej i pokryć koszty sądowe wynoszące 15 070 zł.

Wokalistka Natalia S. została z kolei ukarana grzywną opiewającą na kwotę 100 tys. zł. Dodatkowo sąd zobowiązał artystkę do oddania 92 tys. zł jako przepadku równowartości korzyści majątkowej oraz uiszczenia 10 070 zł kosztów procesowych.

[Sąd - red.] oskarżoną Natalię S. uznał za winną popełnienia zarzucanego jej czynu wymierzył jej karę grzywny w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych); na podstawie art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonej Natalii S. przepadek równowartości korzyści majątkowej w kwocie 92 000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, zasądził od oskarżonej Natalii S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 10 070 (dziesięć tysięcy siedemdziesiąt złotych) tytułem kosztów sądowych - przekazano podczas procesu.

Trzeci ze skazanych artystów, raper Łukasz H., musi zapłacić 80 tys. zł grzywny, a także zwrócić 44 tys. zł tytułem przepadku równowartości korzyści majątkowej i pokryć 8070 zł kosztów sądowych.

Ogłoszone przez warszawski sąd orzeczenie w tej sprawie jest nieprawomocne.

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