Jolanta Kwaśniewska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Trwają negocjacje z produkcją

Wciąż nie ma pewności, czy i w jakiej roli Jolanta Kwaśniewska pojawi się w niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Według medialnych doniesień może ona oceniać występy uczestników jako jurorka lub jedynie odwiedzić telewizyjne studio.

Z informacji zdobytych przez portal Pudelek wynika, że twórcy tanecznego show negocjują z byłą pierwszą damą warunki jej udziału w tym przedsięwzięciu. Rozważanych jest obecnie kilka różnych opcji, przez co finalny kształt jej występu pozostaje sprawą otwartą.

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Irena Santor w "Tańcu z Gwiazdami". Zabraknie Julii Wieniawy

Główną gwiazdą najbliższego wydania programu będzie Irena Santor. Rywalizujące pary zaprezentują choreografie do jej najsłynniejszych utworów, a kreację dla wybitnej piosenkarki zaprojektuje Dorota Goldpoint.

W nadchodzącym odcinku widzowie zobaczą także przetasowania w składzie sędziowskim. Zza stołu jurorskiego zniknie na jeden odcinek oceniająca dotąd występy Julia Wieniawa.

Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor w "Tańcu z Gwiazdami". Na jakim etapie są rozmowy?

Najwięcej emocji wzbudza jednak potencjalna wizyta Jolanty Kwaśniewskiej. Serwis Pudelek informuje, że negocjacje z byłą pierwszą damą są już na bardzo zaawansowanym etapie. Osoby odpowiedzialne za produkcję widowiska biorą pod uwagę zarówno powierzenie jej funkcji jurorki, jak i zaproszenie w charakterze gościa specjalnego.

Rozmowy są na zaawansowanym etapie. Trwają ustalenia dotyczące tego, w jakim charakterze pojawi się w programie. Rozważany jest zarówno jej udział przy stole jurorskim, jak i występ w roli gościa specjalnego. Produkcja jest przygotowana na wariant, w którym Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor zasiądą razem na specjalnej kanapie w studiu. Ostateczne decyzje mają zapaść niebawem - mówi informator Pudelka.

W tej chwili udział Jolanty Kwaśniewskiej w tanecznym programie nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Gdyby jednak negocjacje zakończyły się sukcesem, jej obecność w studiu bez wątpienia stałaby się jednym z najważniejszych wydarzeń niedzielnego wieczoru. Zamierzacie śledzić ten odcinek przed telewizorami?

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