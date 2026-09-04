"Taniec z Gwiazdami" - co w pierwszym odcinku? Wybrzmią hity z tego kraju!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-04 22:20

6 września rozpoczyna się kolejny sezon programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy przez ostatnie tygodnie zdawali relację z przygotowań, ale nie mogli zdradzić, jaki taniec i do jakiego repertuaru zaprezentują w pierwszym odcinku show. Teraz produkcja sama uchyliła rąbka tajemnicy. Początek edycji będzie... tematyczny!

Dwanaście par po raz pierwszy zaprezentuje się przed jurorami i widownią już w niedzielny wieczór. Uczestnicy od kilku tygodni pracowali w pocie czoła, by ich debiut na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" był udany. Ale do jakiego repertuaru? Produkcja zdradziła, że wszystkich dotyczy jeden motyw przewodni.

Rusza "Taniec z Gwiazdami". Przed nami pierwszy odcinek - co w nim będzie?

Pierwszy odcinek 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" odbędzie się na żywo już 6 września 2026 roku w Polsacie. Swój pierwszy występ przed jury i widzami odbędzie wszystkie dwanaście par. Emocje z pewnością sięgną zenitu, choć wielu fanów spodziewa się, że zapewne śladem poprzednich edycji - nikt nie odpadnie na samym starcie. Nie jest to jednak wcale pewne. Co z playlistą na początek sezonu? To już jest jasne!

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Włoskie hity na parkiecie. Oto pierwsza playlista w sezonie

W mediach społecznościowych produkcja "Tańca z Gwiazdami" zdradziła, że pierwszy odcinek nowego sezonu będzie tematyczny. Wszyscy zatańczą do przebojów związanych z Włochami. Nie zabraknie największych włoskich hitów, które na przestrzeni kilku dekad podbiły serca słuchaczy na całym świecie. Jednej z par przypadł instrumental z filmu "Ojciec chrzestny", a innej - eurowizyjne "Espresso macchiato" estońskiego rapera Tommy'ego Casha. Będzie energicznie, nostalgicznie i wzruszająco!

Playlista w pierwszym odcinku jest następująca:

  • Al Bano i Romina Power - "Felicita"
  • Dean Martin - "Mambo italiano"
  • Domenico Modugno - "Volare"
  • Louis Prima - "Buona sera seniorita"
  • Nino Rota - "Ojciec chrzestny" - "Love theme"
  • The Kolors - "Italodisco"
  • Tommy Cash - "Espresso macchiato"
  • Tony Renis - "Quando, quando, quando"
  • Toto Cutugno - "L'italiano"
  • Umberto Tozzi - "Ti amo"
  • Yolanda Be Cool & DCUP - "We no speak americano"
  • Zucchero - "Baila morena"

Kto zatańczy do którego przeboju? Kto wysunie się na prowadzenie po pierwszych głosach? Przekonamy się już w niedzieln wieczór.

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Uczestnikami programu są:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Monika Borzym i Michał Kassin
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • Kaeyra i Kacper Rutka
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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