"Taniec z Gwiazdami" - co w pierwszym odcinku? Wybrzmią hity z tego kraju!

Dwanaście par po raz pierwszy zaprezentuje się przed jurorami i widownią już w niedzielny wieczór. Uczestnicy od kilku tygodni pracowali w pocie czoła, by ich debiut na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" był udany. Ale do jakiego repertuaru? Produkcja zdradziła, że wszystkich dotyczy jeden motyw przewodni.

Rusza "Taniec z Gwiazdami". Przed nami pierwszy odcinek - co w nim będzie?

Pierwszy odcinek 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" odbędzie się na żywo już 6 września 2026 roku w Polsacie. Swój pierwszy występ przed jury i widzami odbędzie wszystkie dwanaście par. Emocje z pewnością sięgną zenitu, choć wielu fanów spodziewa się, że zapewne śladem poprzednich edycji - nikt nie odpadnie na samym starcie. Nie jest to jednak wcale pewne. Co z playlistą na początek sezonu? To już jest jasne!

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Włoskie hity na parkiecie. Oto pierwsza playlista w sezonie

W mediach społecznościowych produkcja "Tańca z Gwiazdami" zdradziła, że pierwszy odcinek nowego sezonu będzie tematyczny. Wszyscy zatańczą do przebojów związanych z Włochami. Nie zabraknie największych włoskich hitów, które na przestrzeni kilku dekad podbiły serca słuchaczy na całym świecie. Jednej z par przypadł instrumental z filmu "Ojciec chrzestny", a innej - eurowizyjne "Espresso macchiato" estońskiego rapera Tommy'ego Casha. Będzie energicznie, nostalgicznie i wzruszająco!

Playlista w pierwszym odcinku jest następująca:

Al Bano i Romina Power - "Felicita"

Dean Martin - "Mambo italiano"

Domenico Modugno - "Volare"

Louis Prima - "Buona sera seniorita"

Nino Rota - "Ojciec chrzestny" - "Love theme"

The Kolors - "Italodisco"

Tommy Cash - "Espresso macchiato"

Tony Renis - "Quando, quando, quando"

Toto Cutugno - "L'italiano"

Umberto Tozzi - "Ti amo"

Yolanda Be Cool & DCUP - "We no speak americano"

Zucchero - "Baila morena"

Kto zatańczy do którego przeboju? Kto wysunie się na prowadzenie po pierwszych głosach? Przekonamy się już w niedzieln wieczór.

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Oni walczą o Kryształową Kulę

Uczestnikami programu są:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Monika Borzym i Michał Kassin

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Kaeyra i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz