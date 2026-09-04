"Taniec z Gwiazdami" - co w pierwszym odcinku? Wybrzmią hity z tego kraju!

Spis treści
Dwanaście par po raz pierwszy zaprezentuje się przed jurorami i widownią już w niedzielny wieczór. Uczestnicy od kilku tygodni pracowali w pocie czoła, by ich debiut na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" był udany. Ale do jakiego repertuaru? Produkcja zdradziła, że wszystkich dotyczy jeden motyw przewodni.
Rusza "Taniec z Gwiazdami". Przed nami pierwszy odcinek - co w nim będzie?
Pierwszy odcinek 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" odbędzie się na żywo już 6 września 2026 roku w Polsacie. Swój pierwszy występ przed jury i widzami odbędzie wszystkie dwanaście par. Emocje z pewnością sięgną zenitu, choć wielu fanów spodziewa się, że zapewne śladem poprzednich edycji - nikt nie odpadnie na samym starcie. Nie jest to jednak wcale pewne. Co z playlistą na początek sezonu? To już jest jasne!
Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami" jest ustawiony?! Krzysztof Ibisz odpowiada na pogłoski
Włoskie hity na parkiecie. Oto pierwsza playlista w sezonie
W mediach społecznościowych produkcja "Tańca z Gwiazdami" zdradziła, że pierwszy odcinek nowego sezonu będzie tematyczny. Wszyscy zatańczą do przebojów związanych z Włochami. Nie zabraknie największych włoskich hitów, które na przestrzeni kilku dekad podbiły serca słuchaczy na całym świecie. Jednej z par przypadł instrumental z filmu "Ojciec chrzestny", a innej - eurowizyjne "Espresso macchiato" estońskiego rapera Tommy'ego Casha. Będzie energicznie, nostalgicznie i wzruszająco!
Playlista w pierwszym odcinku jest następująca:
- Al Bano i Romina Power - "Felicita"
- Dean Martin - "Mambo italiano"
- Domenico Modugno - "Volare"
- Louis Prima - "Buona sera seniorita"
- Nino Rota - "Ojciec chrzestny" - "Love theme"
- The Kolors - "Italodisco"
- Tommy Cash - "Espresso macchiato"
- Tony Renis - "Quando, quando, quando"
- Toto Cutugno - "L'italiano"
- Umberto Tozzi - "Ti amo"
- Yolanda Be Cool & DCUP - "We no speak americano"
- Zucchero - "Baila morena"
Kto zatańczy do którego przeboju? Kto wysunie się na prowadzenie po pierwszych głosach? Przekonamy się już w niedzieln wieczór.
"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Oni walczą o Kryształową Kulę
Uczestnikami programu są:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz