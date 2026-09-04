Gwiazdor Eurowizji po kompromitacji zapowiada książkę. Tłumaczy się ze zdrad i używek

W 2025 roku świat znowu usłyszał o popularnym zwycięzcy Eurowizji sprzed dekady, ale z niekoniecznie dobrych powodów. Måns Zelmerlöw był o włos od powrotu na konkurs, lecz zajął drugie miejsce. Jego ewidentne niezadowolenie z przegranej szybko przyćmił rozwód, podczas którego była partnerka wysunęła względem gwiazdora poważne oskarżenia. Częściowo się do nich przyznał, a teraz podsumowuje swoje racje w autobiografii.

Måns Zelmerlöw podbił Europę. "Heroes" nucił cały kontynent

Måns Zelmerlöw zadebiutował w szwedzkich musicalach, ale prawdziwą popularność w 2005 roku przyniósł mu program "Idol". Młody wokalista marzył o wielkiej karierze - w tym o wygraniu Konkursu Piosenki Eurowizji. Po nieudanych startach w preselekcjach z hitami "Cara mia" i "Hope and glory" na kilka lat zrezygnował z pomysłu, ale gdy w 2015 roku wrócił z "Heroes" - poszedł po wygraną. Kariera całkiem popularnego już Szweda natychmiastowo pospieszyła po zwycięstwie w jubileuszowej Eurowizji. Niestety, dziś wizerunek gwiazdora jest - delikatnie to ujmując - nadszarpnięty.

Gwiazdor Eurowizji po serii skandali. Gorzka przegrana, rozwód i używki

Dekadę po wielkim sukcesie, w 2015 roku artysta znowu wystartował w szwedzkich preselekcjach, z utworem "Revolution". Ku swojemu rozczarowaniu, przegrał w ścisłym finale z komediową grupą KAJ i ich saunowym hitem "Bara bada bastu". Szybkie ulotnienie się z areny po wynikach i kontrowersyjne wypowiedzi o rywalach dość szybko odeszły w niepamięć zażenowanej widowni. Kilka dni później Måns Zelmerlöw znalazł się bowiem w oku cyklonu, gdy jego żona - brytyjska aktorka Ciara Janson - wniosła pozew rozwodowy.

Znany nie tylko w Szwecji artysta został przez nią posądzony o niewierność, uzależnienie od nielegalnych substancji i stosowanie przemocy. Od tego ostatniego zarzutu Zelmerlöw szybko się odżegnał, oświadczając, że nigdy nie uderzył żony ani żadnego z dwóch synów. W kwietniu ruszyły negocjacje przed rozprawą rozwodową. Artysta przyznał się wówczas do uzależnienia od kokainy, jednak podkreślił, że zażywał ją wyłącznie poza domem.

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W książce przyznał się do zdrady i uzależnienia

Dziś rozwód Zelmerlöwa jest już sfinalizowany, a policja zamknęła śledztwo w sprawie rzekomej przemocy domowej, ale jego kariera tylko z pozoru powróciła do stabilności sprzed burzliwych wydarzeń 2025 roku. 40-letni gwiazdor ogłosił właśnie premierę autobiografii, kasując wszystkie inne posty na swoim Instagramie. Książka jest zatytułowana "Kiedy wszystko upada" (oryg. "När allt faller") i opowiada przede wszystkim o burzliwym rozwodzie oraz popełnionych przez niego błędach - zdradach i uzależnieniu. Z nowych faktów - zdradził, że schował paszporty swoich synów, by matka nie mogła z nimi wyjechać w dowolnym momencie do ojczystej Wielkiej Brytanii.

- Kiedy pisałem, próbowałem zarówno poddać się autorefleksji, jak i patrzeć krytycznie. Zdecydowałem się opowiedzieć o swoim doświadczeniu, bo myślę, że mam do tego prawo i muszę odpowiedzieć na ataki, które we mnie wymierzono - powiedział Måns Zelmerlöw w wywiadzie dla "Dagens Nyheter".

Nie wszyscy dają jednak wiarę prawdomówności gwiazdora. Prawnicy jego byłej już żony zadeklarowali, że nie uzyskała ona zgody na zapoznanie się z treścią książki także o jej życiu przed publikacją. Milczenie przerwała też jej przyjaciółka, Camilla Läckberg. Jest ona jedną z kilku opisywanych przez Zelmerlöwa postaci, które ukrył on w książce pod ksywką, w tym przypadku - "autorka".

- O wszystkim było cicho. Ale Måns postanowił napisać teraz książkę o wszystkim. Kosztem Ciary. Z tyłu książki pisze dobitnie, że to PRAWDA - co jest odważnym stwierdzeniem - napisała.

Nic nie wskazuje na to, że niesmak wokół gwiazdora Eurowizji ucichnie. Jak na razie skandal i zamieszanie wokół autobiografii trwa jednak głównie w Szwecji.

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