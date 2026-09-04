Paulina Sykut-Jeżyna o Julii Wieniawie w jury "Tańca z Gwiazdami". "Może namieszać"

W rozmowie z reporterką „Super Expressu”, Julitą Buczek, Paulina Sykut-Jeżyna zdradziła kulisy powrotu na plan kolejnej odsłony tanecznego show. Zmagania gwiazd ruszają w niedzielę, 6 września 2026.

Nowe przyjaźnie na planie "Tańca z Gwiazdami"?

Prezenterka wyznała, że od razu po konferencji planuje spotkania z nowymi uczestnikami programu. Trwają intensywne przygotowania, które obejmują m.in. rozmowy z nowym reżyserem. Sykut-Jeżyna zapoznała się już z materiałami wideo, które widzowie ujrzą w premierowym odcinku.

Kluczowym elementem przygotowań dla gospodyni formatu jest nawiązanie relacji z uczestnikami oraz tancerzami. Budowanie więzi to dla niej podstawa pracy, dzięki której gwiazdy mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie na planie.

Pytana o to, z kim zdążyła złapać najlepszy kontakt, przyznała, że obsada to bardzo zgrana ekipa fajnych ludzi. Z wieloma osobami miała już okazję współpracować i dzielić telewizyjne emocje. Z niektórymi widuje się również przy okazji programu „Halo, tu Polsat”. Relacje będą się rozwijać wraz z trwaniem edycji, a prezenterka nie wyklucza, że na planie narodzą się nowe przyjaźnie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku jej znajomości z Tomkiem (Wolnym - przy. red.).

Kto ma szansę wygrać "Taniec z Gwiazdami"?

Dziennikarka zapytała również o faworytów "Tańca z Gwiazdami", opierając się na nagraniach z treningów publikowanych w social mediach. Paulina Sykut-Jeżyna podchodzi do tego z dystansem. Zauważa, że internetowe rolki i filmiki z TikToka często pokazują żarty, podczas gdy na parkiecie rywalizacja jest niezwykle wymagająca. O sukcesie w programie decyduje połączenie talentu, popularności i charyzmy. Prezenterka z zaciekawieniem będzie śledzić postępy uczestników.

Sykut-Jeżyna przyznała, że uwielbia swoją rolę w programie. Rozmowy tuż po zejściu z parkietu pełne są autentycznych, silnych emocji, gdy opada pierwszy stres, co niezwykle ceni sobie w pracy z gwiazdami.

Julia Wieniawa w roli jurorki pokaże charakter

Jedną z największych zmian w nadchodzącej edycji jest obecność Julii Wieniawy w jury. Prowadząca wyznała, że choć nie rozmawiały jeszcze o tańcu, to doskonale znają się od czasu występów aktorki na parkiecie. Sykut-Jeżyna z uwagą śledzi karierę Wieniawy, doceniając jej wszechstronne artystyczne doświadczenie. Uważa, że gwiazda będzie bardzo wyrazistą i odpowiednią osobą na jurorskim stanowisku, spodziewając się świetnej dynamiki między oceniającymi.

Czy jury "Tańca z Gwiazdami" będzie temperamentne?

Prezenterka nie ukrywa, że nowa jurorka może przynieść sporo zamieszania. Wielość silnych osobowości za stołem jurorskim zawsze gwarantowała iskry, na co liczą również sami twórcy programu.

Na pytanie o ewentualne odmłodzenie widowni i angażowanie influencerów, Paulina Sykut-Jeżyna zauważyła, że to światowy trend obecny w wielu lokalnych edycjach formatu. Łączenie pokoleń – młodszych gwiazd internetu z dojrzałymi artystami – sprawia, że każda grupa wiekowa znajdzie w programie coś dla siebie.

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Paulina Sykut-Jeżyna szczerze o Julii Wieniawie w tańcu z gwiazdami

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