Dramat Aleksandry Szczygłowskiej na mistrzostwach Europy. Co ze zdrowiem kapitan naszej kadry?

Reprezentacja Polski siatkarek zdołała dotrzeć do półfinału mistrzostw Europy, mimo że na parkiecie brakuje jej kapitan i podstawowej libero. Zmagań z zespołem nie mogła kontynuować Aleksandra Szczygłowska z powodu nawracających dolegliwości zdrowotnych. Na swoim profilu na Instagramie, jeszcze przed starciem półfinałowym z reprezentacją Włoch, libero odniosła się do swojej sytuacji.

Dramat Aleksandry Szczygłowskiej na mistrzostwach Europy. Co z jej zdrowiem?

W trakcie tegorocznych mistrzostw Europy Aleksandra Szczygłowska zaprezentowała się zaledwie w pierwszym meczu z Węgierkami, który Biało-Czerwone wygrały 3:0. W następnych starciach jej nazwisko nie pojawiało się w zestawieniu, a komunikaty Polskiego Związku Piłki Siatkowej wspominały jedynie o kłopotach zdrowotnych, nie zagłębiając się w szczegóły. Mimo stałego nadzoru zespołu medycznego, siatkarka nie wróciła już na boisko i była zmuszona zrezygnować z dalszego udziału w czempionacie, by udać się do Polski. Zastępstwo na jej pozycji objęła Klaudia Łyduch.

Po przylocie do ojczyzny, libero reprezentacji Polski ujawniła, że zmaga się z poważną infekcją.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie

Będę poddawać się dalszemu leczeniu. Nie tak wyobrażałam sobie te tygodnie, starałam się walczyć z myślą, że organizm to wytrzyma, ale w tej chwili jestem zmuszona skoncentrować się na powrocie do zdrowia - przekazała podstawowa libero Biało-Czerwonych.

W kolejnej relacji w mediach społecznościowych, reprezentacyjna kapitan uzupełniła informacje o swoim samopoczuciu.