Bayersystem GKM Grudziądz nokautuje Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Zobacz szczegóły meczu

GKM Grudziądz dominuje w rewanżu

W rewanżowym starciu fazy play down żużlowej Ekstraligi Bayersystem GKM Grudziądz odniósł przekonujące zwycięstwo nad zespołem Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Spotkanie zakończyło się wynikiem 56:34. Oznacza to, że drużyna z Częstochowy, która w pierwszym meczu uległa rywalom 37:53, będzie zmuszona do walki w spotkaniach o miejsca 7-8.

Liderem gospodarzy w tym spotkaniu okazał się Kevin Małkiewicz, który zdobył 13 punktów w pięciu startach. Solidne występy zanotowali również Michael Jepsen Jensen oraz Beau Bailey, gromadząc po 10 punktów. Pozostali zawodnicy Bayersystem GKM dorzucili cenne „oczka”, pieczętując triumf przed własną publicznością.

Jak punktował Włókniarz Częstochowa?

W drużynie gości z Częstochowy najjaśniejszymi punktami byli Jakub Miśkowiak i Jaimon Lidsey. Obaj zawodnicy zdobyli po 12 punktów dla Krono-Plast Włókniarza. Rohan Tungate dołożył 8 punktów, jednak to nie wystarczyło, aby nawiązać równorzędną walkę z gospodarzami.

Najlepszy czas dnia podczas spotkania ustanowił zawodnik gospodarzy. Beau Bailey przejechał cztery okrążenia w czasie 65,34 s w 2. wyścigu. Zawody na stadionie w Grudziądzu obejrzało z trybun 5 tysięcy widzów, a arbitrem był Bartosz Ignaszewski z Rybnika.