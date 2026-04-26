Taniec z Gwiazdami 18: kto odpadł 24.04.2026? Pary zbliżają się do wielkiego finału

Paula Dąbrowska
2026-04-26 22:30

18. edycja Tańca z Gwiazdami zbliża się powoli do wielkiego finału. W 8. odcinku na parkiecie zobaczyliśmy już tylko 6 par! Na nich czekała nie tylko dodatkowa konkurencja, ale również... nowa jurorka. Kto odpadł 26 kwietnia 2026 roku z Tańca z Gwiazdami? Kto zostaje w walce o finał?

Taniec z Gwiazdami 18: co wiadomo? 

18. edycja Tańca z Gwiazdami zapowiadana była już wcześniej jako przełomowa. Polsat od początku zapowiadał, że przygotowano liczne atrakcje nie tylko dla widzów, ale i specjalne konkurencje dla par. Mieli już nie tylko odcinek influencerski, również m.in. poświęcony ich "guilty pleasure". 

W grze o finał została już zaledwie połowa uczestników 

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Oni pożegnali się już z programem:

  • 7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński
  • 8. miejsce - Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  • =9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • =9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Taniec z Gwiazdami 18. Wyniki 26 kwietnia 2026 roku. Kto odpadł? 

Odcinek 8. zapowiadał się już od początku iście odmiennie od pozostałych. Ewa Kasprzyk nie pojawiła się w fotelu jurorskim - zastąpiła ją Agata Kulesza. Dodatkowo przygotowano specjalną konkurencję. Oprócz wcześniej zaplanowane choreografii, druga będzie... dopiero poznana na parkiecie 

- W ciągu dosłownie chwili będą musieli wybrać sobie strój z wieszaka, przebrać się i zatańczyć improwizowany układ! - poinformował Polsat. 

Podczas poprzedniego odcinka pary tańczyły ze zmienionymi partnerami i w "trio". Tak wyglądały wtedy punkty:

  • Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś - 77 punktów;
  • Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz - 74 punkty;
  • Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta - 69 punktów;
  • Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska - 57 punktów;
  • Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz - 78 punktów;
  • Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke - 80 punktów.

Improwizacja:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś wylosowali paso doble.
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta wylosowali cha cha cha.
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wylosowali quickstep.
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz wylosowali rumbę.
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska wylosowali cha cha cha.
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke wylosowali foxtrot.

Wyniki z odcinka 26.04.2026

  1. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 40 + 4 + 80 = 124
  2. Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 40 + 6 + 77 = 123
  3. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 40 + 5 + 74 = 119
  4. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 37 + 3 + 78 = 118
  5. Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta - 35 + 2 + 69 = 106
  6. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - 33 + 1 + 57 = 91

Zgodnie z decyzją jury i widzów z programem pożegnała się jedna para - Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

