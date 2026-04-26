Taniec z Gwiazdami 18: co wiadomo?
18. edycja Tańca z Gwiazdami zapowiadana była już wcześniej jako przełomowa. Polsat od początku zapowiadał, że przygotowano liczne atrakcje nie tylko dla widzów, ale i specjalne konkurencje dla par. Mieli już nie tylko odcinek influencerski, również m.in. poświęcony ich "guilty pleasure".
W grze o finał została już zaledwie połowa uczestników
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Oni pożegnali się już z programem:
- 7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński
- 8. miejsce - Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- =9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- =9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Taniec z Gwiazdami 18. Wyniki 26 kwietnia 2026 roku. Kto odpadł?
Odcinek 8. zapowiadał się już od początku iście odmiennie od pozostałych. Ewa Kasprzyk nie pojawiła się w fotelu jurorskim - zastąpiła ją Agata Kulesza. Dodatkowo przygotowano specjalną konkurencję. Oprócz wcześniej zaplanowane choreografii, druga będzie... dopiero poznana na parkiecie
- W ciągu dosłownie chwili będą musieli wybrać sobie strój z wieszaka, przebrać się i zatańczyć improwizowany układ! - poinformował Polsat.
Podczas poprzedniego odcinka pary tańczyły ze zmienionymi partnerami i w "trio". Tak wyglądały wtedy punkty:
- Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś - 77 punktów;
- Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz - 74 punkty;
- Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta - 69 punktów;
- Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska - 57 punktów;
- Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz - 78 punktów;
- Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke - 80 punktów.
Improwizacja:
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś wylosowali paso doble.
- Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta wylosowali cha cha cha.
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wylosowali quickstep.
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz wylosowali rumbę.
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska wylosowali cha cha cha.
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke wylosowali foxtrot.
Wyniki z odcinka 26.04.2026
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 40 + 4 + 80 = 124
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 40 + 6 + 77 = 123
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 40 + 5 + 74 = 119
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 37 + 3 + 78 = 118
- Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta - 35 + 2 + 69 = 106
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - 33 + 1 + 57 = 91
Zgodnie z decyzją jury i widzów z programem pożegnała się jedna para - Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.