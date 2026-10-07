Tak szykują się na urodziny Skolima. Przemalowali nawet drogę! Kto wystąpi?

Skolim kończy 30 lat. Tak przywitają go w Siemiatyczach

Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, już wkrótce będzie świętował swoje 30. urodziny. Choć artysta urodził się 9 października, impreza z tej okazji rozpocznie się dzień wcześniej w Siemiatyczach. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, a jedną z największych niespodzianek jest różowa droga, która ma prowadzić Skolima do amfiteatru.

Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz pokazał w mediach społecznościowych, jak wyglądają przygotowania.

Skolim kończy 30 lat, więc zwykły dojazd nie wchodził w grę!

- napisał.

Chwilę później dodał: "Będzie grubo. I bardzo różowo".

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Skolim i burmistrz przeszli się różową drogą

Nietypowe przygotowania szybko przyciągnęły uwagę. Sam Skolim udostępnił wpis burmistrza i zaprosił fanów do Siemiatycz.

W Siemiatyczach malowane są drogi dojazdowe na różowo. 8 października widzimy się

- napisał artysta.

6 października w mediach społecznościowych pojawiło się również nagranie ze wspólnego spaceru Skolima i Piotra Siniakowicza. Panowie przeszli różową drogą, a następnie zajrzeli do amfiteatru, gdzie opowiedzieli o atrakcjach przygotowanych dla uczestników imprezy.

Na miejscu powstanie specjalne miasteczko urodzinowe. Nie zabraknie grilla, degustacji produktów Skolima oraz stoisk z lokalnymi produktami. Na najmłodszych i nie tylko czekać będą dmuchańce, fotobudka, kreatywna Strefa Króla Latino oraz... różowe pączki.

Zenek Martyniuk i Cleo wystąpią na urodzinach Skolima

Urodzinowe świętowanie odbędzie się w amfiteatrze w Siemiatyczach przy ul. Grodzieńskiej. Impreza rozpocznie się o godz. 15.00, a trzy godziny później ruszy część koncertowa.

Na scenie pojawi się oczywiście sam jubilat, ale lista zaproszonych gwiazd jest znacznie dłuższa. W Siemiatyczach wystąpią m.in. Zenek Martyniuk i Cleo. Publiczność usłyszy również Prymaki, Zorkę, Crack House, Raidera oraz Dance 2 Disco. W programie znalazł się także Jo Art Show.

Nie zabraknie również tradycyjnego "Sto lat", które fani będą mogli zaśpiewać dla artysty.

Ile kosztują bilety na urodziny Skolima?

Udział w wydarzeniu jest biletowany. Standardowy bilet kosztuje 50 zł, a za bilet kolekcjonerski trzeba zapłacić 70 zł. Dzieci do 120 cm wzrostu mogą wejść na imprezę bezpłatnie.

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Urodziny Skolima | VOX FM