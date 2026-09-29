Skolim organizuje 30. urodziny. Tyle trzeba zapłacić za wspólne celebrowanie! Znamy ceny biletów

Od chwili premiery singla "Wyglądasz idealnie" Skolim plasuje się w gronie najpopularniejszych wykonawców na polskiej scenie muzycznej. Jego numery zdobywają kolejne certyfikaty, a wyświetlenia pod teledyskami na YouTubie można już liczyć w setkach milionów. Piosenkarz, mimo osiągnięcia sporego sukcesu, ani na moment nie zwalnia tempa, grając po kilkaset koncertów w sezonie i rozwijając także pozamuzyczne imperium. Jakiś czas temu Skolimowski zapowiedział rozbudowę sieci stacji paliw, a także połączył siły z gigantem na rynku mięsnym. W ofercie dostępnej na jego oficjalnej stronie internetowej znajdziemy już nie tylko koszulki i perfumy, ale nawet bieliznę damską i męską. Nic dziwnego, że przedsiębiorczy Skolim wpadł na pomysł, by zmonetyzować także swoją "trzydziestkę". Wokalista zapowiedział imprezę z udziałem kolegów i koleżanek z branży oraz oczywiście fanów.

SKOLIM O CIENIACH SŁAWY: ZROBILI TO MOJEJ MAMIE! KARYGODNE!”

Skolim kończy 30 lat

Skolim zamierza świętować 30. urodziny z prawdziwym rozmachem. Artysta postanowił zorganizować imprezę, na którą, oprócz jego kolegów i koleżanek z branży, zaproszeni są także jego wielbiciele. Wydarzenie zaplanowano na 8 października, czyli dzień przed jego urodzinami, w Siemiatyczach. Zabawa wystartuje już o godzinie 15:00, kiedy uruchomione zostanie specjalne Miasteczko Urodzinowe. Na przybyłych gości czekać będzie m.in. grill oraz degustacja produktów sygnowanych marką "Króla latino", a o godzinie 18:00 rozpocznie się seria koncertów, w trakcie których na scenie pojawią się koledzy i koleżanki Konrada po fachu:

Zenek Martyniuk

Cleo

Skolim

Prymaki

Zorka

Crack House

Raider

Dance 2 Disco

Jo Art Show

Bilety na urodziny Skolima. Znamy ceny!

Aby wziąć udział w urodzinach Skolima, trzeba zakupić bilet wstępu. Te są dostępne w dwóch wariantach: standardowym za 50 złotych i kolekcjonerskim za 70. Piosenkarz postanowił zrobić ukłon w stronę najmłodszych słuchaczy. Dzieci do 120 cm wzrostu wchodzą za darmo. Wpadniecie?