Skolim organizuje 30. urodziny. Tyle trzeba zapłacić za wspólne celebrowanie! Znamy ceny biletów

Maksymilian Kluziewicz
2026-09-29 15:26

Lada moment Skolim dołączy do grona trzydziestolatków. Artysta postanowił świętować na całego, organizując imprezę urodzinową, na której, poza nim, wystąpią również jego przyjaciele z branży. Czym byłoby jednak celebrowanie bez fanów? Ci, aby pobawić się z "królem latino", muszą zapłacić. Znamy ceny wejściówek. Na miejscu czekać będą liczne atrakcje.

Od chwili premiery singla "Wyglądasz idealnie" Skolim plasuje się w gronie najpopularniejszych wykonawców na polskiej scenie muzycznej. Jego numery zdobywają kolejne certyfikaty, a wyświetlenia pod teledyskami na YouTubie można już liczyć w setkach milionów. Piosenkarz, mimo osiągnięcia sporego sukcesu, ani na moment nie zwalnia tempa, grając po kilkaset koncertów w sezonie i rozwijając także pozamuzyczne imperium. Jakiś czas temu Skolimowski zapowiedział rozbudowę sieci stacji paliw, a także połączył siły z gigantem na rynku mięsnym. W ofercie dostępnej na jego oficjalnej stronie internetowej znajdziemy już nie tylko koszulki i perfumy, ale nawet bieliznę damską i męską. Nic dziwnego, że przedsiębiorczy Skolim wpadł na pomysł, by zmonetyzować także swoją "trzydziestkę". Wokalista zapowiedział imprezę z udziałem kolegów i koleżanek z branży oraz oczywiście fanów. 

SKOLIM O CIENIACH SŁAWY: ZROBILI TO MOJEJ MAMIE! KARYGODNE!”

Skolim kończy 30 lat

Skolim zamierza świętować 30. urodziny z prawdziwym rozmachem. Artysta postanowił zorganizować imprezę, na którą, oprócz jego kolegów i koleżanek z branży, zaproszeni są także jego wielbiciele. Wydarzenie zaplanowano na 8 października, czyli dzień przed jego urodzinami, w Siemiatyczach. Zabawa wystartuje już o godzinie 15:00, kiedy uruchomione zostanie specjalne Miasteczko Urodzinowe. Na przybyłych gości czekać będzie m.in. grill oraz degustacja produktów sygnowanych marką "Króla latino", a o godzinie 18:00 rozpocznie się seria koncertów, w trakcie których na scenie pojawią się koledzy i koleżanki Konrada po fachu:

  • Zenek Martyniuk
  • Cleo
  • Skolim
  • Prymaki
  • Zorka
  • Crack House
  • Raider
  • Dance 2 Disco
  • Jo Art Show

Bilety na urodziny Skolima. Znamy ceny!

Aby wziąć udział w urodzinach Skolima, trzeba zakupić bilet wstępu. Te są dostępne w dwóch wariantach: standardowym za 50 złotych i kolekcjonerskim za 70. Piosenkarz postanowił zrobić ukłon w stronę najmłodszych słuchaczy. Dzieci do 120 cm wzrostu wchodzą za darmo. Wpadniecie?

Skolim w różowej marynarce i ciemnych okularach śpiewa do mikrofonu. O biletach na jego urodziny przeczytasz na Eska.
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