Gwiazdy, które zatrzymały czas. Młynarska, Rozenek, Jeżowska i Doda wyglądają młodziej niż dekadę temu

Agata Młynarska szczerze o botoksie

Obserwując wiele znanych Polek, można odnieść wrażenie, że upływające lata działają wyłącznie na ich korzyść. Część z nich prezentuje się obecnie znacznie korzystniej niż dekadę wcześniej. Sekret ich młodego wyglądu tkwi w odpowiednim dobieraniu fryzur, dbałości o sylwetkę oraz współpracy z profesjonalnymi stylistami. Niektóre celebrytki stawiają na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, otwarcie przyznając się do redukcji zmarszczek. Wśród nich znajduje się Agata Młynarska, która nie ukrywa, że regularnie sięga po botoks.

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„Upływ czasu dotyczy wszystkich, ale w każdym wieku można atrakcyjnie wyglądać”

PSYCHOTEST. Którą gwiazdą jesteś? Perfekcyjna jak Gosia Rozenek, czy wybuchowa jak Magda Gessler? Pytanie 1 z 8 Najczęściej ubierasz się w: lubię luksusowe zestawienia lubię jak dużo się dzieje, wybieram wzorzyste stylizacje łączę elegancję z wygodą Następne pytanie

– wyjaśniła w rozmowie z „Super Expressem”.

„Robię botoks. Rzadko, bo raz w roku, może raz na cztery, pięć miesięcy. Uważam, że to wystarczająco”

– uzupełniła swoją wypowiedź prezenterka.

Małgorzata Rozenek-Majdan o zmianach wizerunku

Do korzystania z dobrodziejstw medycyny estetycznej przyznaje się także Małgorzata Rozenek-Majdan.

„Dokonując pewnych decyzji wizerunkowych, wiedziałam, że nie da się uciec od tego, żeby one nie były zauważone. Przecież po to je robiłam, żeby były zauważone. Oczywiście można udawać, że to się nie wydarzyło, ale ja tego nie lubię. Podejrzewałam, że będzie się o tym mówiło”

– wyjawiła na łamach magazynu „Viva!”. W innej rozmowie gwiazda zaznaczyła, że modyfikuje swój wizerunek średnio co trzy lata – nie tylko dla własnego samopoczucia, ale także z myślą o swoim mężu, Radosławie Majdanie.

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Majka Jeżowska i jej operacje plastyczne

Niezmiennie promiennym wyglądem imponuje również Majka Jeżowska. Wokalistka w programie „Bez Tabu” otwarcie opowiedziała o dwóch interwencjach chirurgicznych, na które się zdecydowała.

„Wyprostowałam sobie nos, teraz już mam ładniejszy. Ja o tym mówię dlatego, że to dla mnie było bardzo przełomowe wydarzenie. Ja się od tamtej pory poczułam piękna [...] To nie jest tak, że są jakieś cudne kremy czy lasery, które ujmą ci 10 czy 20 lat”

– stwierdziła artystka. W tej samej rozmowie dodała, że poddała się również korekcie powiek, co znacząco wpłynęło na wzrost jej pewności siebie.

Doda i Paulina Smaszcz zachwycają formą

O idealną formę konsekwentnie dba Doda. Intensywne treningi sprawiają, że artystka utrzymuje świetną kondycję i perfekcyjną sylwetkę. Występując w mediach oraz komunikując się z fanami, podkreśla rolę odpowiedniej suplementacji i zbilansowanej diety w pielęgnacji skóry, nie kryjąc przy tym faktu korzystania z botoksu. Niezwykłą przemianę zaprezentowała ostatnio Paulina Smaszcz. Decyzja o przedłużeniu włosów okazała się strzałem w dziesiątkę, a jej nowa fryzura wzbudziła entuzjazm wśród obserwatorów na Instagramie. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas galerią zdjęć.

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