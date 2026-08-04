Katarzyna Grochola kręci nowe "Nigdy w życiu" z Danutą Stenką. Wyjaśniła, dlaczego to nie kontynuacja hitu sprzed 22 lat

W 2004 roku "Nigdy w życiu" stało się jednym z największych fenomenów polskiego kina po zmianie systemu. Historia Judyty, redaktorki magazynu dla kobiet, która po rozstaniu z mężem decyduje się na zakup domu na wsi i rozpoczęcie wszystkiego od nowa, na stałe zapisała się w sercach widzów.

Obecnie trwają prace nad produkcją filmową, nad którą pieczę sprawuje Katarzyna Grochola – twórczyni książkowego pierwowzoru. W wywiadzie dla "Super Expressu" pisarka stanowczo zaznaczyła jednak, że wbrew pozorom podnoszonym wśród komentujących - najnowszy film nie jest drugą częścią ani kontynuacją kinowego hitu sprzed lat.

Katarzyna Grochola nadzoruje powstawanie nowego "Nigdy w życiu"

Zdjęcia do "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" już trwają. Będzie to adaptacja piątego tomu cyklu "Żaby i anioły", opublikowanego wiosną tego roku. Katarzyna Grochola nie ukrywa, że realizacja tego projektu była jej marzeniem i osobiście czuwa nad nagraniami, do których zaproszenie przyjęła Danuta Stenka - odtwórczyni roli Judyty już w pierwszym filmie z 2004 roku.

Pisarka tłumaczy różnicę między "Nigdy w życiu" a nowym filmem. To nie kontynuacja

Autorka pragnie, aby sytuacja była jasna: o ile produkcja z 2004 roku przenosiła na ekran pierwszą książkę z serii, o tyle powstający obecnie film opowiada historię z piątego tomu. W konsekwencji widzowie nie otrzymają dalszych losów Judyty bezpośrednio po wydarzeniach znanych z pierwszej części. W rozmowie z "Super Expressem" na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" Katarzyna Grochola podkreśliła, dlaczego nie możemy mówić o "kontynuacji" ani "drugiej części".

"Po pierwsze, to nie jest kontynuacja ani druga część. Po drugie, to jest piąta książka z cyklu o Judycie. Piąta część 'Nigdy w życiu'. A że ktoś przegapił pozostałe? To już nie moja wina" - powiedziała pisarka.

"Jest to kompletnie oddzielny film, a to, że grają ci sami aktorzy… oni nie są jakoś przywiązani do jednej roli. Stenka gra w teatrze, znakomite role w serialu i biega z pistoletem. I nikt nie ma jej za złe, że Judyta biega z pistoletem. Więc ja bym tutaj unikała raczej oświadczeń, że to jest kontynuacja, tylko jest to zupełnie nowy film z moimi bohaterami, których stworzyłam, który dzieje się w określonej rzeczywistości, dobrej rzeczywistości, gdzie panuje miłość, szacunek, życzliwość i tego wszystkim życzę" - dodała.

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Kiedy premiera "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"?

Oprócz potwierdzonego powrotu Danuty Stenki, reszta obsady wciąż owiana jest tajemnicą. Na ten moment nie wiadomo, czy na ekranie zobaczymy Artura Żmijewskiego lub Joannę Brodzik. Według informacji zdobytych przez „Super Express”, film ma trafić na ekrany kin jesienią 2027 roku.

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