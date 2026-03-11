Szwecja znowu wygra Eurowizję? To ona powalczy o historyczne zwycięstwo!

Szwecja należy do statystycznie najmocniejszych państw na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji i również w tym roku plasuje się wysoko w typowaniach. Kraj wybrał reprezentantkę poprzez swój najpopularniejszy program telewizyjny, Melodifestivalen. Kto będzie bronić jego barw? Tuż po wyborze zawrzało.

Decyzją międzynarodowego jury i szwedzkiej widowni, do Wiednia pojedzie Felicia z klubowym utworem "My system". Klimatyczna propozycja z nurtu EDM zdeklasowała rywali, a aktualnie plasuje się na ósmym miejscu w notowaniach bukmacherskich. Szwecja ma w sumie na koncie siedem zwycięstw i aspiruje do kolejnej wygranej, by stać się liderem, jeśli chodzi o eurowizyjne medale.

24-letnia Felicia Eriksson debiutowała w muzyce jako Fröken Snusk i występowała wyłącznie w różowej kominiarce. Aktualnie prowadzi karierę pod swoim prawdziwym imieniem, jednak konsekwentnie zasłania twarz maskami i dużymi okularami. Otwarcie mówi o swojej fobii społecznej oraz depresji spowodowanej przeciążeniem zawodowym. Jako Felicia wydała cztery single, a eurowizyjne "My system" trafiło na sam szczyt list przebojów oraz platformy Spotify w Szwecji.

Afera po wynikach. Poszło o Izrael

Kontrowersje pojawiły się tuż po zakończeniu preselekcji Melodifestivalen. W rozmowie z reporterką agencji TT, Felicia przyznała, że wahała się nad udziałem z powodu obecności Izraela na Eurowizji, której jest przeciwna. Postanowiła jednak wystąpić, a teraz, jako reprezentantka Szwecji, "upewnić się, że [Izraelczycy] nie wygrają".

Izraelski nadawca KAN złożył oficjalną skargę do organizatorów Eurowizji, którzy przekazali szwedzkiej prasie, że obserwują sytuację i mimo wolności słowa - naciskają na neutralność uczestników konkursu. Szwedzka telewizja SVT stanęła jednak w obronie artystki i podkreśliła, że Felicia ma prawo do swoich poglądów tak jak wszyscy inni mieszkańcy Szwecji.

Melodifestivalen 2026 - wyniki

W finale szwedzkich preselekcji spłynęło ponad 20 mln głosów z 960 tysięcy urządzeń. Po zsumowaniu głosów jury z 8 państw i widowni ranking był następujący:

Felicia - "My system" - 161 pkt Greczula - "Half of me" - 134 pkt Medina - "Viva l'amor" - 132 pkt Smash Into Pieces - "Hollow" - 90 pkt Brandsta City Släckers - "Rakt in i elden" - 82 pkt Cimberly - "Eternity" - 78 pkt A*Teens - "Iconic" - 67 pkt Lilla Al-Fadji - "Delulu" - 63 pkt Meira Omar - "Dooset daram" - 41 pkt Sanna Nielsen - "Waste your love" - 33 pkt Robin Bengtsson - "Honey honey" - 29 pkt Saga Ludvigsson - "Ain't today" - 18 pkt

Eurowizja 2026 - o konkursie

W jubileuszowym, 70. Konkursie Piosenki Eurowizji uczestniczy tylko 35 państw w obliczu fali rezygnacji po dopuszczeniu do dalszego udziału Izraela. Wiedeń został gospodarzem widowiska po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Konkurs odbędzie się w dniach 12-16 maja. Reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska z piosenką "Pray", wystąpi w pierwszym półfinale.