Czworo nastolatków utworzyło zespół w 1998 roku. Jako ABBA-Teens trafili na sam szczyt list przebojów w Szwecji i kilkunastu innych krajach z coverem kultowego utworu "Mamma Mia". Po debiutanckim albumie "The Abba Generation" grupa znana już jako A*Teens wydawała nie tylko swoje wersje hitów z lat 70., ale i autorskie przeboje. Po kilku latach działalność nagle została przerwana. Dziś na nowo zjednoczona czwórka artystów wraca w odmiennej odsłonie, a na pierwszy ogień postawiła na start w preselekcjach do Eurowizji 2026.

A*Teens byli młodzieżową odsłoną Abby. Wracają po ponad 20 latach

Grupa przez kilka lat święciła triumfy i grała koncerty na kilku kontynentach. W 2004 roku ukazał się album "Greatest Hits", na który trafiły nie tylko dotychczasowe przeboje, ale też nowe single. Krążek, bez zaskoczenia, świetnie się sprzedawał i nic nie zwiastowało rozpadu. Grupa nagle zniknęła i dopiero po dwóch latach oficjalnie potwierdziła zawieszenie działalności. Muzycy poszli w zupełnie różne strony i choć tylko Dhani pozostał na stałe w branży muzycznej, to pozostała trójka nie porzuciła pasji i pracowała w branżach związanych z show biznesem.

W 2024 roku szwedzka telewizja publiczna ogłosiła przełomowe wieści: A*Teens wracają po 20 latach na scenę i gościnnie zagrają na preselekcjach do Eurowizji - Melodifestivalen. Z czasem zjednoczony zespół wyjechał w trasę, stworzył podwaliny nowych piosenek i... ostatecznie zgłosił się do eurowizyjnych eliminacji jako uczestnicy. O drodze do niespodziewanego powrotu A*Teens opowiedzieli w rozmowie z Kamilem Polewskim dla Eska.pl.

"To była dla nas ogromna decyzja, by zrobić nową muzykę. Następnie pojawiła się okazja startu z tymi autorami i tą piosenką w Melodifestivalen oraz zaprezentowania naszej nowej twórczości. To tak, jakby gwiazdy naprawdę się ułożyły. Kto mógłby marzyć o lepszym ustawieniu? Więc był to dla nas długi proces, krok po kroku, a teraz spoglądamy też na muzykę poza Melodifestivalen. Nadejdzie więcej od A*Teens! Co jest nierealne po 25 czy 22 latach po fakcie, ale to też przywilej, że możemy to robić" - wyjawili.

"Iconic"! Zespół świętuje sukces i marzy mu się Eurowizja 2026

Propozycja "Iconic" pojawiła się w pierwszym odcinku preselekcji Melodifestivalen 2026 i z drugiego miejsca awansowała prosto do ich finału. Po premierze jednak podbiła serca szwedzkich słuchaczy i trafiła na sam szczyt oficjalnego notowania przebojów, co potwierdziło wciąż żywą legendę A*Teens. Jak zdradzili nam muzycy, byli zaskoczeni tym, ile osób pamięta ich twórczość sprzed 25 lat. Numer trafił też wysoko na listę "Top 50" na szwedzkim Spotify i był notowany na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Autorami utworu są Dino Medanhodzic i Lina Hansson oraz sztab odpowiedzialny za zwycięskie hity Loreen - Thomas G:son, Jimmy Jansson i Cazzi Opeia. Finał preselekcji z udziałem A*Teens odbędzie się 7 marca. Zespół już nie może się doczekać, choć nie ukrywa, że jest w wielkim szoku po sukcesie pierwszej od lat piosenki.

"Nie spodziewaliśmy się wypaść tak dobrze, jak do tej pory. Kiedy wystartowaliśmy kilka tygodni temu, nie śmieliśmy nawet marzyć o awansie do finału. Jesteśmy bardzo dumni z piosenki, występu i wszystkiego, ale nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie w konkursie ani czy ludzie to polubią i zagłosują. [...] Jesteśmy szczęśliwi z całej otrzymanej miłości, że piosenka jest tak często streamowana i że byliśmy numerem jeden na liście przebojów w Szwecji, i tak dalej. Po prostu jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni" - powiedzieli.

Więcej o udanym zjednoczeniu A*Teens, starcie w konkursie czy reakcji ich rodzin na wielki powrót na scenę dowiecie się, oglądając całą rozmowę. 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 i 16 maja, a reprezentacja Szwecji wystąpi razem z Polską w pierwszym półfinale.