Szczyl wrócił z nowym albumem. Raper zdradza, co jest dla niego wyznacznikiem sukcesu

W 2023 roku Szczyl został nagrodzony Fryderykiem za najlepszy album hip-hopowy - "8171" we współpracy z Magierą. Jako solista zgarnął zaś platynową certyfikację za "Polską Florydę", a teraz powraca z nowym krążkiem. Po premierze podzielił się kilkoma osobistymi przemyśleniami.

Szczyl - "przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze". Wielki powrót z premierą

Tymoteusz "Szczyl" Rożynek pochodzi z Trójmiasta, ma obecnie 26 lat i należy do najbardziej charyzmatycznych przedstawicieli swojego gatunku młodego pokolenia. Jak zdradził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", w jego domu słuchało się wielu klasyków muzyki, a podczas powstawania "Polskiej Florydy" z 2021 roku inspiracją był oldschoolowy hip-hop, którego brakowało w naszym kraju.

Po kilkuletniej przerwie Szczyl wrócił z albumem "przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze", który ukazał się pod koniec października. Krążek zawiera aż 19 nowych utworów, w tym singiel "Wpadłaś mi do oka" czy też "Krok" z udziałem Kasi Lins. Za oprawę wizualną odpowiadał Ice Bobo.

Zobacz też: Malik Montana i Julia Wieniawa nagrali wspólny utwór. Raper zdradza kulisy współpracy i datę premiery

Raper o wyznacznikach sukcesu. To liczy się dla niego najbardziej

Ceniony raper, uznawany za postać znacznie różniącą się od rówieśników z branży, udzielił też obszernego wywiadu Karolowi Paciorkowi na kanale "Imponderabilia". Wśród wielu wątków pojawiła się kwestia mierzenia skali sukcesów. Szczyl, który nie ukrywa, że nie kuszą go kontrakty reklamowe opiewające na ogromne sumy, przyznał, co dla niego jest wyznacznikiem sukcesu po premierze najnowszego albumu.

- Według mnie jest to dobra muzyka i chcę się nią dzielić z ludźmi, ale to nie jest tak, że dla mnie wyznacznikiem sukcesu tej płyty czy tego, co robię, będzie na przykład rolka, która ma 10 milionów odtworzeń. Tylko dla mnie wyznacznikiem sukcesu będzie to, że ktoś za 10 lat podejdzie do mnie i powie: wow, stary, pamiętam, jak tego słuchałem i przeżywałem do tego najlepsze chwile w swoim życiu albo i najgorsze też - wyznał raper.

20

Nie przegap: Britney Spears o okrucieństwie siostry i byłego męża. Wokalistka przerwała milczenie

Młodzi ludzie nie mają łatwo? Szczyl: "zdrowie zależy od pieniędzy"

Z kolei we wspomnianej już rozmowie z "GW", Szczyl wspomniał o swoich rówieśnikach nie tylko na scenie muzycznej, ale w ogóle. Raper zwrócił uwagę na kwestię ograniczonego dostępu do opieki psychologicznej, która jest dziś niezbędna.

- Młodzi ludzie po prostu sobie nie radzą, to nie są czasy do życia pełnią życia. Mówi się, że zdrowie jest najważniejsze. Tymczasem dzisiaj zdrowie – w tym to najważniejsze, psychiczne – zależy od tego, ile masz pieniędzy. Osoba biedna nie otrzyma pomocy, będzie w coraz gorszym miejscu - powiedział wprost.

Sonda Słuchasz polskiego rapu? Tak Nie Czasami