Wlej kilka kropli do odpływu prysznica i zatkaj ściereczką. Po 15 minutach woda znów popłynie strumieniem. Sposób na zatkany odpływ prysznica

Zatkany odpływ prysznicowy najczęściej jest efektem gromadzenia się włosów, resztek mydła, kosmetyków i innych zanieczyszczeń.

Warto regularnie czyścić odpływ, zanim nagromadzony osad całkowicie zablokuje przepływ wody.

Domowy sposób z użyciem trzech kuchennych składników może pomóc odświeżyć odpływ i usunąć część lekkich zabrudzeń.

Dlaczego odpływ prysznica tak szybko się zapycha?

Podczas codziennego mycia do odpływu trafia znacznie więcej zanieczyszczeń, niż mogłoby się wydawać. Największym problemem są włosy, które zaczepiają się o elementy syfonu i stopniowo tworzą trudną do usunięcia warstwę. Do tego dochodzą pozostałości szamponów, odżywek, żeli pod prysznic oraz mydła. Z czasem kosmetyki łączą się z tłustym osadem i innymi zabrudzeniami. Przepływ wody staje się coraz słabszy, a w brodziku zaczyna gromadzić się woda. Jeśli zignorujemy pierwsze oznaki problemu, niewielka niedrożność może przerodzić się w poważniejszą awarię.

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Domowy sposób na zatkany odpływ prysznica

Zanim sięgniemy po specjalistyczne preparaty, można spróbować prostego sposobu na lekkie zabrudzenia. Potrzebne będą trzy składniki:

5 kropli płynu do naczyń,

4 łyżki sody oczyszczonej,

50-100 ml octu.

Najpierw wlej do odpływu płyn do naczyń, następnie wsyp sodę i powoli dolej ocet. Mieszanka zacznie się pienić, wówczas zatkaj dziurę odpływu ściereczką, aby mieszanka mogła zadziałać wewnątrz rur. Po około 15 minutach przepłucz odpływ ciepłą, ale nie wrzącą wodą. Taka metoda może pomóc w usunięciu osadów i pozostałości kosmetyków oraz pomóc w rozpuszczeniu zbitych kłębków włosów. Jeśli odpływ nadal jest zatkany, najlepiej zdjąć osłonę i mechanicznie usunąć zanieczyszczenia.

Jak zapobiec zatykaniu się odpływu w kabinie prysznicowej?

Kluczem do zachowania drożności w odpływie prysznica jest regularność. Dobrym rozwiązaniem będzie zamontowanie sitka, które zatrzymuje włosy, zanim przedostaną się do rur. Warto czyścić je po każdej kąpieli, a sam odpływ kontrolować przynajmniej raz w tygodniu. Zatkany odpływ prysznica najczęściej jest skutkiem nagromadzenia włosów, resztek kosmetyków i mydła. Domowa mieszanka z sody, octu i płynu do naczyń może pomóc przy niewielkich zabrudzeniach, ale najważniejsze pozostaje regularne czyszczenie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych nerwów i kosztownej wizyty hydraulika.

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