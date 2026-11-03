Dodajesz olej do wody na makaron? Ten popularny trik nie działa tak, jak myślisz

Wodę na makaron należy posolić po zagotowaniu, jeszcze przed wrzuceniem makaronu, natomiast dodawanie do niej oleju czy oliwy nie jest konieczne.

Po odcedzeniu najlepiej od razu połączyć makaron z sosem, a jeśli ten nie jest jeszcze gotowy, warto zachować odrobinę wody z gotowania, która dzięki zawartości skrobi pomoże uzyskać odpowiednią konsystencję.

Płukanie makaronu zimną wodą zazwyczaj nie jest wskazane, ponieważ usuwa skrobię z jego powierzchni i może utrudnić połączenie go z sosem.

Aby uniknąć rozgotowania, warto kontrolować czas gotowania i sprawdzić makaron minutę przed końcem wskazanym na opakowaniu, szczególnie jeśli zależy nam na konsystencji al dente.

Dlaczego dodawanie oleju do wody na makaron nie działa?

Olej i woda nie łączą się ze sobą, dlatego tłuszcz dodany do garnka unosi się przede wszystkim na powierzchni. Nie pokrywa równomiernie gotującego się makaronu, a więc nie zapobiega skutecznie sklejaniu się jego kawałków. Co więcej, część oleju może pozostać na makaronie podczas odcedzania, przez co sos będzie trudniej przylegał do jego powierzchni. To szczególnie niekorzystne wtedy, gdy przygotowujemy danie z sosem pomidorowym, śmietanowym lub pesto.

ESKA STORY - WYWIAD MARGARET

Sklejanie się makaronu wynika przede wszystkim z uwalniania skrobi podczas gotowania. Jeśli wrzucimy zbyt dużo produktu do małej ilości wody i nie będziemy go mieszać, poszczególne kawałki mogą się ze sobą połączyć. Nie oznacza to jednak, że musimy sięgać po olej. Wystarczy zadbać o odpowiednie proporcje i kilka prostych zasad.

Co zrobić, żeby makaron się nie sklejał?

Najważniejsze jest użycie odpowiednio dużego garnka i wystarczającej ilości wody. Makaron powinien mieć przestrzeń, aby swobodnie się gotować. Po wrzuceniu go do wrzątku warto dokładnie zamieszać zawartość garnka, a następnie powtórzyć tę czynność kilka razy w trakcie gotowania. Szczególnie ważne są pierwsze minuty, kiedy powierzchnia makaronu zaczyna mięknąć i może łatwiej przywierać do innych kawałków.

Wodę należy posolić, najlepiej jeszcze przed dodaniem makaronu, gdy zacznie wrzeć. Nie trzeba natomiast dodawać do niej tłuszczu. Po ugotowaniu warto odcedzić makaron i od razu połączyć go z przygotowanym sosem. Jeśli sos nie jest jeszcze gotowy, można zachować odrobinę wody z gotowania i dodać ją później do potrawy. Zawarta w niej skrobia pomaga połączyć składniki sosu z makaronem i nadać całości odpowiednią konsystencję.

Czy makaron należy płukać po ugotowaniu?

W większości przypadków nie ma takiej potrzeby. Płukanie pod zimną wodą usuwa część skrobi z powierzchni makaronu, przez co sos może gorzej się do niego przyczepiać. Wyjątkiem są niektóre potrawy, na przykład sałatki makaronowe, w których chcemy szybko zatrzymać proces gotowania i schłodzić składniki. Jeśli przygotowujemy klasyczny obiad z ciepłym sosem, najlepiej po prostu odcedzić makaron i od razu połączyć go z pozostałymi składnikami.

Warto też pamiętać, że makaron powinien być gotowany zgodnie z czasem podanym na opakowaniu, z uwzględnieniem preferowanej twardości. Jeśli zależy nam na konsystencji al dente, dobrze jest sprawdzić go minutę przed końcem sugerowanego czasu. Dzięki temu unikniemy rozgotowania, a gotowe danie będzie smaczniejsze i bardziej apetyczne.