Syn Justyny Steczkowskiej zdradza szczegóły ślubu. Kiedy ożeni się z piękną Ksenią?

Justyna Steczkowska doczekała się z mężem trojga dzieci, a w oka mgnieniu ich pierworodny syn Leon Myszkowski wszedł w dorosłe życie. Pod koniec 2025 roku chłopak oświadczył się swojej wieloletniej partnerce, Ksenii. Jak idą przygotowania do ślubu? Narzeczeni zdradzili co nie co na antenie TVP.

Leon Myszkowski i Ksenia Ngo zaręczeni. Zakochani prowadzili testy par w TVP

Para poznała się kilka lat temu podczas imprezy, na którą pochodzącą z Białorusi Ksenię namówiła koleżanka. Zajmująca się branżą beauty dziewczyna niechętnie wybrała się na miasto, ale wtedy los sprawił, że spotkała swojego przyszłego męża. Do historii poznania z Leonem, synem Justyny Steczkowskiej, który tamtego wieczoru okłamał Ksenię w kwestii swojego wieku, para wróciła podczas ostatniej rozmowy w programie "Pytanie na Śniadanie". W ostatnim czasie narzeczeni prowadzili tam cykl testów dla par.

- My poznaliśmy się w Walentynki. To było tak, że moja koleżanka wyciągnęła mi na imprezę, gdzie ja absolutnie nie chciałam... No dobra, udało się, wyciągnęła. Impreza była beznadziejna i w pewnym momencie, kiedy koleżanka mnie zostawiła i poszła sobie na dwór, do mnie podchodzi oto ten mężczyzna. Ten przystojniak! - opowiedziała Ksenia Ngo, która wkrótce weźmie udział w programie "Królowa Przetrwania".

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Kiedy ślub syna Steczkowskiej? To na razie zagadka dla fanów

Zapytani o to, czy mają już ustaloną datę ślubu, Leon Myszkowski i Ksenia Ngo zdradzili, że jeszcze nie! Wybrali za to miesiąc. Uroczystość odbędzie się w przyszłym roku, niekoniecznie w Polsce, a para liczy na sprzyjającą pogodę. Co więcej, wybór sukni ślubnej i próby do pierwszego tańca również będzie można zobaczyć w "Pytaniu na Śniadanie". Zakochanych mimo napiętego grafiku wspiera dumna mama i teściowa, Justyna Steczkowska.

- Byliśmy właśnie w niedzielę w domu u Leona. Bardzo miło zawsze, bardzo fajnie. Wiadomo, teraz Justyna ma tyle koncertów, że po prostu ją złapać... no to jest po prostu szok. [...] Czasami mogę do niej zadzwonić, poradzić się w jakiejś sprawie. Troszeczkę ona już podpowiada, powiem tak - wyjawiła Ksenia.

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